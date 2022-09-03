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颱風軒嵐諾逼近沖繩 日本氣象廳警告可能出現強風驟雨

中央社／東京4日專電

今年第11號颱風軒嵐諾昨晚在日本沖繩縣宮古島西南西朝北前進，逼近先島群島。日本氣象廳表示，到4日為止，先島群島可能颳強風，造成部分房舍毀損。沖繩可能有強降雨。

「讀賣新聞」報導，颱風軒嵐諾昨晚11時許，在日本沖繩縣宮古島西南西方約60公里處以時速約15公里的速度朝北前進，逼近先島群島（包括宮古群島、八重山群島等）。

氣象廳表示，颱風軒嵐諾中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。隨著颱風逼近，到今天為止，先島群島將颳強風，部分房舍可能遭毀損。

到4日為止，沖繩地區可能出現強風，最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。沖繩地方可能浪高10公尺、奄美地方浪高7公尺。

在沖繩地方，颱風漸北上，颱風和颱風周邊的暖濕空氣流入，到5日為止，可能打雷、下大雨。此外，沖繩地方到4日上午為止，可能出現短時間強降雨的「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）。受到鋒面影響，從西日本到東日本，大氣狀態非常不穩定。

氣象廳預估到5日凌晨0時為止的24小時降雨量，沖繩地方200毫米、九州南部180毫米。奄美、四國、東海地方150毫米、九州北部地方100毫米、近畿地方80毫米。

氣象廳呼籲民眾嚴防土石災害以及河川暴漲、氾濫。

軒嵐諾之後將遠離先島群島，到5日為止從東海北上，再改變方向，6日可能接近九州。

日本

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