伊朗軍艦一周內二度扣押美方無人船 再經美軍干預歸還

CNN報導,伊朗 海軍1日在紅海國際水域扣押了美國海軍的2艘無人船。儘管無人船最終獲得釋放,但美國一位國防官員指出,這起事件看上去像是伊朗針對美國的敵對行動升級。

這位官員表示,事件始於1日,美方當時觀察到伊朗海軍船艦把2艘無人船從海面拉起,「試圖偷走它們」,隨即迅速調來附近的尼采號(USS Nitze, DDG-94)跟布萊克號(USS Delbert D. Black, DDG-119)等2艘驅逐艦及2架直升機,並通過無線電聯繫要求歸還。伊朗方面表示同意,但基於安全起見而要求等到隔天天亮,美方也表示同意。

伊朗國家電視台播放的影片顯示,無人船從伊朗軍艦甲板被推回海中。伊朗官媒指出,伊朗海軍在紅海執行反恐任務時扣押了無人船,「賈瑪蘭號驅逐艦(IRIS Jamaran)1日扣押了2艘船,以避免任何可能的意外…在國際航道獲得確保安全,並向美國艦隊發布警告後,兩艘船就被釋放了」。

美國中央司令部指出,名為「Saildrone Explorers」的海上無人船一直在紅海南部的國際水域作業,距離最近的海上交通航道約6.5公里遠。這些無武裝的無人船已經在該水域平安無事地作業達2百多天,正在拍攝非保密的環境照片。

CNN指出,波斯灣本周稍早發生了一起類似的事件。該不具名美方官員表示,「事實上,這發生於他們在阿拉伯灣(波斯灣)的不成功嘗試2天之後,看來是個升級」。

Iranian Navy IRIS Jamaran has seized & released 2 US Navy Saildrones USVs in the Red sea. They claims the 2 were blocking international waters & were released after taking them to a safe loation.

I think US Navy Arleigh Burke class destroyer can be seen in the video on the right. pic.twitter.com/LghlzjjoqX