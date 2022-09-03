伊朗軍艦一周內二度扣押美方無人船 再經美軍干預歸還

伊朗海軍1日在紅海的國際水域扣押了美國海軍的2艘無人船，美方隨即調來附近的2艘驅逐艦與直升機，並通過無線電聯繫要求歸還。伊朗方面表示同意，但宣稱基於安全起見，等到隔天天亮才把無人船推回海中。（美聯社 / Iranian state television）

CNN報導，伊朗 海軍1日在紅海國際水域扣押了美國海軍的2艘無人船。儘管無人船最終獲得釋放，但美國一位國防官員指出，這起事件看上去像是伊朗針對美國的敵對行動升級。

這位官員表示，事件始於1日，美方當時觀察到伊朗海軍船艦把2艘無人船從海面拉起，「試圖偷走它們」，隨即迅速調來附近的尼采號（USS Nitze, DDG-94）跟布萊克號（USS Delbert D. Black, DDG-119）等2艘驅逐艦及2架直升機，並通過無線電聯繫要求歸還。伊朗方面表示同意，但基於安全起見而要求等到隔天天亮，美方也表示同意。

伊朗國家電視台播放的影片顯示，無人船從伊朗軍艦甲板被推回海中。伊朗官媒指出，伊朗海軍在紅海執行反恐任務時扣押了無人船，「賈瑪蘭號驅逐艦（IRIS Jamaran）1日扣押了2艘船，以避免任何可能的意外…在國際航道獲得確保安全，並向美國艦隊發布警告後，兩艘船就被釋放了」。

美國中央司令部指出，名為「Saildrone Explorers」的海上無人船一直在紅海南部的國際水域作業，距離最近的海上交通航道約6.5公里遠。這些無武裝的無人船已經在該水域平安無事地作業達2百多天，正在拍攝非保密的環境照片。

CNN指出，波斯灣本周稍早發生了一起類似的事件。該不具名美方官員表示，「事實上，這發生於他們在阿拉伯灣（波斯灣）的不成功嘗試2天之後，看來是個升級」。