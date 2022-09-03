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阿富汗清真寺自殺攻擊18人死 親神學士教長也喪命

編譯中心／綜合2日電

阿富汗媒體報導，阿富汗西部的赫拉特城（Herat）今天發生爆炸案，造成40餘人傷亡，包括一名穆斯林宗教領袖。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）報導說，爆炸發生在當地古查爾加清真寺（Guzargah mosque）之內，嫌犯趁中午清真寺舉行周五聚禮時，發動了自殺式攻擊，造成至少18人死亡、23人受傷。

報導說，歹徒的身分與襲擊動機待查，而當地知名伊斯蘭教長安薩里（Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari）也在事件中身亡。

古查爾加清真寺與目前執政的神學士（Taliban，又譯塔利班），同屬遜尼派。

另根據印度NewsDrum新聞網的報導，安薩里與神學士關係緊密，神學士在阿富汗取回政權之前，他曾建議砍掉盜賊的手、用石頭砸死通姦者，後來又主張以伊斯蘭教法嚴厲管控婦女。

阿富汗近來接連發生爆炸事件，其中一部分似乎是針對神職人員。

8月11日，一名嫌犯把炸藥藏在義肢裡，混進喀布爾的一座清真寺內引爆，炸死一名高階神職人員。8月17日，阿富汗首都喀布爾一座清真寺被炸，至少21人死亡、30餘人受傷，包括一名高階神職人員。8月29日和22日，阿富汗兩處發生汽車觸碰路邊地雷事件，多人傷亡。

阿富汗 神學士 喀布爾

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