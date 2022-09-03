阿根廷副總統遭近距離行刺未遂 兇手對準臉龐扣扳機

阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。(Getty Images)

BBC與衛報報導，阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納（Cristina Fernandez de Kirchner）昨天在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。

El video del arma contra @CFKArgentina pic.twitter.com/8j1xpMnPoe — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) 2022年9月2日

報導指出，佛南德茲．德．基希納的支持者幾天來聚集在她位於首都布宜諾斯艾利斯的家門外，抗議檢方在法院提出針對她的貪腐指控。這起戲劇性的「行刺未遂」事件則發生在當地時間昨天晚上9時，她的支持者們當時正在舉行守夜活動，剛好被電視台的攝影 機全程拍下。

部分報導稱嫌犯將槍口對準佛南德茲．德．基希納，但是沒有開火。但從推特 上的影像可見，就在佛南德茲．德．基希納逐一跟支持者握手致意時，強行擠過群眾的嫌犯則舉槍對準了她的臉龐，明顯試圖扣下扳機，卻傳出似乎是啞火的聲響；佛南德茲．德．基希納隨即摀住臉龐跟蹲下身子，據報安然無恙、沒有受傷。

阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外面跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。(Getty Images)

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）將此次槍擊未遂稱為「暗殺未遂」，推文稱「當仇恨與暴力壓倒辯論，社群 被毀與像這樣的情況就出現了：暗殺未遂」。事件令人震驚，拉丁美洲各國領袖紛紛表達譴責。

阿根廷總統佛南德茲稱此事為該國自1983年恢復民主以來「最嚴重的事件」。他今天凌晨並頒布緊急行政命令，將2日列為國定假日，盼民眾捍衛民主、和平並譴責暴力。

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）也表達譴責副總統遇襲的暴力事件，認為阿根廷司法和維安應立即調整。

西班牙總理桑傑士透過推特表達對於阿根廷副總統的支持，譴責刺殺行動。智利總統柏瑞克反對襲擊行為，認為透過對話、辯論，才是表達意見的方式，而非使用武器或暴力。

警方發言人則告訴路透，一名「武裝」男子在佛南德茲住處附近被捕，「在距離現場幾公尺處發現一把武器」，並稱男子可能是巴西人。據報導，阿根廷官方事後稱嫌犯為35歲的費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾（Fernando Andrés Sabag Montiel），2021年3月曾因持有武器被捕。