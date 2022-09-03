我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

阿根廷副總統遭近距離行刺未遂 兇手對準臉龐扣扳機

編譯周辰陽／綜合2日電
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。(Getty Images)
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。(Getty Images)

BBC與衛報報導，阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納（Cristina Fernandez de Kirchner）昨天在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。

報導指出，佛南德茲．德．基希納的支持者幾天來聚集在她位於首都布宜諾斯艾利斯的家門外，抗議檢方在法院提出針對她的貪腐指控。這起戲劇性的「行刺未遂」事件則發生在當地時間昨天晚上9時，她的支持者們當時正在舉行守夜活動，剛好被電視台的攝影機全程拍下。

部分報導稱嫌犯將槍口對準佛南德茲．德．基希納，但是沒有開火。但從推特上的影像可見，就在佛南德茲．德．基希納逐一跟支持者握手致意時，強行擠過群眾的嫌犯則舉槍對準了她的臉龐，明顯試圖扣下扳機，卻傳出似乎是啞火的聲響；佛南德茲．德．基希納隨即摀住臉龐跟蹲下身子，據報安然無恙、沒有受傷。

阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外面跟支持者打招呼時，竟遭...
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外面跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持槍對準臉龐，但最後似乎沒有開槍成功，隨後就當場被捕。(Getty Images)

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）將此次槍擊未遂稱為「暗殺未遂」，推文稱「當仇恨與暴力壓倒辯論，社群被毀與像這樣的情況就出現了：暗殺未遂」。事件令人震驚，拉丁美洲各國領袖紛紛表達譴責。

阿根廷總統佛南德茲稱此事為該國自1983年恢復民主以來「最嚴重的事件」。他今天凌晨並頒布緊急行政命令，將2日列為國定假日，盼民眾捍衛民主、和平並譴責暴力。

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）也表達譴責副總統遇襲的暴力事件，認為阿根廷司法和維安應立即調整。

西班牙總理桑傑士透過推特表達對於阿根廷副總統的支持，譴責刺殺行動。智利總統柏瑞克反對襲擊行為，認為透過對話、辯論，才是表達意見的方式，而非使用武器或暴力。

警方發言人則告訴路透，一名「武裝」男子在佛南德茲住處附近被捕，「在距離現場幾公尺處發現一把武器」，並稱男子可能是巴西人。據報導，阿根廷官方事後稱嫌犯為35歲的費爾南多．安德列斯．薩巴格．蒙蒂埃爾（Fernando Andrés Sabag Montiel），2021年3月曾因持有武器被捕。

推特 社群 攝影

上一則

不國葬戈巴契夫 普亭反替解套美歐領袖

下一則

G7點頭設俄油價格上限 俄嗆切斷歐洲供氣 油市恐陷動盪

延伸閱讀

世界晚報／日軍屠殺中國人照片驚現 殘酷暴行震驚全網

世界晚報／日軍屠殺中國人照片驚現 殘酷暴行震驚全網
阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命

阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命
校園女廁寫掃射標語 奧斯汀16歲男被捕

校園女廁寫掃射標語 奧斯汀16歲男被捕
阿根廷副總統遭近距離持槍對準「行刺未遂」過程曝光

阿根廷副總統遭近距離持槍對準「行刺未遂」過程曝光

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein，左）近日與沙烏地富商千金薩芙（Rajwa al-Saif，右）訂婚。Getty Images

約旦王儲將娶沙烏地千金 兩國關係可望稍有回暖

2022-08-26 13:53

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀