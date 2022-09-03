抗衡中國 印度首艘國造航母服役 擬向美、法添購戰機

印度首艘國造航艦「英勇號」2日舉行服役儀式，總理莫迪出席。（Getty Images）

印度 首艘國造航空母艦「英勇號」2日舉行服役儀式，總理莫迪宣示，印度已躋身擁有自造航艦能力的國家之列。這是印度擁有的第二艘航艦，在中國的區域安全威脅日增下，對抗意味濃厚。

這艘印度國造航艦命名「維克蘭特號」（INS Vikrant），在梵語有「威力、勇敢」之意。飛行甲板長262公尺，排水量4萬7400噸，可搭載1600名海員及30架戰機。但是航艦沒有自己的機隊，目前僅以向俄國 採購的米格29K戰機練習艦載起降。印度海軍計畫添購戰機，法國的飆風戰機和美國波音的F/A-18超級大黃蜂都在考慮之列。

印度國防部指出，英勇號全艦七成五的組件皆為國內製造，共有六家企業及超過100家的中小企業參與。航艦比預定完工時間晚了六年，共花了17年興建和測試，造價也暴增為預估的六倍至2000億盧比（約25億美元）。

印度總理莫迪2日出席首艘國造航艦服役儀式，宣示印度躋身具自造航艦能力的頂尖國家之列。（Getty Images）

英勇號的服役同時慶祝印度脫離英國殖民75周年。莫迪指出：「這是歷史性的一天，也是里程碑的成就，更是政府致力達到國防自立的有力證明」。

印度擁有的首艘航艦是「超日王號」（INS Vikramaditya），前身為蘇聯時期建造的俄國航艦「高希柯夫海軍上將號」，1996年自俄國海軍除役，2004年印度政府以23.5億美元買下後改裝。

近年中國在印太地區軍事擴張，令區域國家提高戒心。中共人民解放軍戰略支援部隊的測量船「遠望五號」，上月中旬停靠斯里蘭卡 第二大港赫班托達，印度質疑此船實為偵察情蒐的間諜船；雖然華府和新德里當局關切及施壓，斯里蘭卡政府最終仍放行靠港。

莫迪指出，印太地區和印度洋的安全問題被忽略太久，「今日國防是我國的優先要務，所以我們正朝所有方向努力，包括增加海軍預算及提升戰備能力」。