斯里蘭卡前總統出逃泰國7周 返國接受政界獻花

被罷黜的前總統拉賈帕克薩預計將結束他在泰國的自我流放，並於9月3日返國。（美聯社）

機場官員指出，遭罷黜的前斯里蘭卡 總統拉賈帕克薩在當地時間3日重返國內，他7周前因國家面臨歷來最嚴峻的經濟危機引發民怨抗爭，而逃到泰國 。

中央社引述法新社報導，這名官員表示，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）由曼谷經新加坡 飛抵斯里蘭卡。抵達國際機場後，他接受部會首長和政界人士歡迎並為他套上花環。

另一名高階國防官員稍早表示：「拉賈帕克薩一直以形同囚犯的情況住在泰國一間飯店，並渴望返國。」他說：「我們剛成立一個新的安全部門，以便在他周六（3日）返國後保護他。這個單位包含軍隊和警方突擊隊的成員。」

斯里蘭卡經濟在去年的年中已是搖搖欲墜，百姓生活困苦怨聲載道，民眾從今年3月中旬開始一連串大規模示威，4月1日時任總統拉賈帕克薩宣布緊急狀態，強勢鎮壓示威。

4月中旬，斯里蘭卡藥品開始短缺，並出現外債違約，6月底汽油庫存見底，每天限電時間延長，民眾終於在7月9日衝進總統府，就連軍警也未能阻擋。

73歲的拉賈帕克薩之後倉皇出逃國外，由他任命的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）暫代總統之職，之後經國會議員選為繼任總統。

拉賈帕克薩出逃後，先在新加坡宣布辭去總統職位，然後飛往泰國曼谷，且一直請求繼任的總統威克瑞米辛赫安排他的返國事宜。