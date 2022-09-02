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阿根廷副總統遭人持槍近距離瞄頭 「這原因」讓她活命

編譯周辰陽／即時報導
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。（Getty Images）
阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。（Getty Images）

阿根廷前總統、現任副總統佛南德茲．德．基希納（Cristina Fernández de Kirchner）1日在住處外跟支持者打招呼時，竟遭一名男子近距離持手槍對準臉龐。阿根廷總統佛南德茲（Alberto Fernández）事後表示，她之所以能夠活下來，僅僅是因為嫌犯手上的槍卡住了。

BBC與衛報報導，嫌犯作案用的槍枝裝有5發子彈。佛南德茲總統在全國轉播講話表示，「男子持槍指著她的頭跟扣下扳機，克莉絲蒂娜還活著是因為，出於某些尚待證實的原因，這把槍…沒有開火」。

影片來源：聯合新聞網

佛南德茲總統指出，男子持槍對準佛南德茲．德．基希納的舉動是企圖刺殺她，也稱此事為阿根廷自1983年恢復民主以來「最嚴重的事件」，並敦促政治領袖和廣大社會加以譴責。他說，「我們可以有分歧，我們可以有著深刻的分歧，但仇恨言論不能發生，因為這招致暴力，暴力不可能跟民主共存」。

佛南德茲．德．基希納是前總統內斯托．基希納（Néstor Kirchner）之妻，於2007年接棒當選總統、2015年卸任，2019年成為佛南德茲總統的競選搭檔。雖然正副總統姓氏都是佛南德茲，兩人之間並沒有親屬關係。根據報導，佛南德茲．德．基希納被控在總統任內詐騙國家，還在巴塔哥尼亞（Patagonia）的根據地詐欺性授予公共工程合約。

詐騙 詐欺

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