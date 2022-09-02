巴基斯坦雨增10倍 1/3國土泡水 恐爆大規模瘟疫

巴基斯坦三分之一國土泡水，衛生官員警告將爆發「大規模瘧疾、霍亂」。(路透)

巴基斯坦遭遇嚴重洪水 ，較往常多出10倍的雨量，讓三分之一國土泡水，造成數百萬人流離失所、超過1200人死亡，影響超過3300萬人，衛生官員更警告將爆發「大規模瘟疫」。

中央社引述法新社報導，巴基斯坦目前的降雨被聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱為「超大雨季」，從6月至今已造成數百人喪生，並形成威力強大的洪水，沖走了大面積農地上的重要作物，並損壞或摧毀100多萬戶民宅。

歐洲太空總署（ESA）也公布衛星影像，顯示印度河氾濫，而在巴基斯坦形成一個廣闊湖泊。

官員指出，巴基斯坦已有3300萬以上人口受災，也就是約全國七分之一人口，重建工作將耗費100億美元。古特瑞斯指出，巴國目前的洪水是「氣候災難」，並呼籲籌集1億6000萬美元應急基金。

衛報報導，在連續數月的大雨導致人們陷入困境且無法獲得乾淨飲用水之後，包括霍亂、腹瀉和瘧疾病例有所增加。

巴基斯坦水援助組織主任賈巴爾可汗（Arif Jabbar Khan）表示，「現在許多家庭住在潰堤的運河和河流岸邊由竹子和塑料製成的小屋裡，他們只能一直喝洪水，因為別無選擇」。此外，洪水還導致廁所無法使用。

世界衛生組織（WHO ）表示，已有880多家診所遭破壞，並撥款1000萬美元用於緊急衛生救援工作，信德省（Sindh）衛生部長佩庫霍（Azra Fazal Pechuho）也透露政府已經為患有皮膚病和水傳播疾病的人設立共計4210個醫療營地。WHO秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月31日稱，已將洪水列為最高級別的緊急情況，並表示衛生服務以及疾病監測控制是「關鍵優先事項」。

省政府發言人邦加許（Kamran Bangash）表示，已有數百人感染水傳播疾病，並補充說「隨著疏散行動幾乎完成，當局將專注於提供清潔的水和食物。最近幾周洪水嚴重影響數十萬人，我們不希望他們再次受苦」。