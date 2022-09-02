我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

巴基斯坦雨增10倍 1/3國土泡水 恐爆大規模瘟疫

編譯中心╱綜合1日電
巴基斯坦三分之一國土泡水，衛生官員警告將爆發「大規模瘧疾、霍亂」。(路透)
巴基斯坦三分之一國土泡水，衛生官員警告將爆發「大規模瘧疾、霍亂」。(路透)

巴基斯坦遭遇嚴重洪水，較往常多出10倍的雨量，讓三分之一國土泡水，造成數百萬人流離失所、超過1200人死亡，影響超過3300萬人，衛生官員更警告將爆發「大規模瘟疫」。

中央社引述法新社報導，巴基斯坦目前的降雨被聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱為「超大雨季」，從6月至今已造成數百人喪生，並形成威力強大的洪水，沖走了大面積農地上的重要作物，並損壞或摧毀100多萬戶民宅。

歐洲太空總署（ESA）也公布衛星影像，顯示印度河氾濫，而在巴基斯坦形成一個廣闊湖泊。

官員指出，巴基斯坦已有3300萬以上人口受災，也就是約全國七分之一人口，重建工作將耗費100億美元。古特瑞斯指出，巴國目前的洪水是「氣候災難」，並呼籲籌集1億6000萬美元應急基金。

衛報報導，在連續數月的大雨導致人們陷入困境且無法獲得乾淨飲用水之後，包括霍亂、腹瀉和瘧疾病例有所增加。

巴基斯坦水援助組織主任賈巴爾可汗（Arif Jabbar Khan）表示，「現在許多家庭住在潰堤的運河和河流岸邊由竹子和塑料製成的小屋裡，他們只能一直喝洪水，因為別無選擇」。此外，洪水還導致廁所無法使用。

世界衛生組織（WHO）表示，已有880多家診所遭破壞，並撥款1000萬美元用於緊急衛生救援工作，信德省（Sindh）衛生部長佩庫霍（Azra Fazal Pechuho）也透露政府已經為患有皮膚病和水傳播疾病的人設立共計4210個醫療營地。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月31日稱，已將洪水列為最高級別的緊急情況，並表示衛生服務以及疾病監測控制是「關鍵優先事項」。

省政府發言人邦加許（Kamran Bangash）表示，已有數百人感染水傳播疾病，並補充說「隨著疏散行動幾乎完成，當局將專注於提供清潔的水和食物。最近幾周洪水嚴重影響數十萬人，我們不希望他們再次受苦」。

洪水 WHO 譚德塞

上一則

翻二戰舊帳 波蘭向德索賠1.3兆歐元

下一則

英通膨飆40年最高 9/5誰任新首相都難救經濟

延伸閱讀

只能喝洪水 巴基斯坦水災後「恐爆大規模瘧疾、霍亂」

只能喝洪水 巴基斯坦水災後「恐爆大規模瘧疾、霍亂」
「吸了類固醇的雨季」 巴基斯坦洪災 釀百公里寬內陸湖

「吸了類固醇的雨季」 巴基斯坦洪災 釀百公里寬內陸湖
巴基斯坦「泡水」 重建需百億 喊話全球「有義務相助」

巴基斯坦「泡水」 重建需百億 喊話全球「有義務相助」
巴基斯坦洪災 6月以來已1061死 當局急求救國際

巴基斯坦洪災 6月以來已1061死 當局急求救國際

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」