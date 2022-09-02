俄國大亨醫院離奇墜樓 今年以來第7人

俄國大亨馬格諾夫1日從莫斯科醫院墜樓，他曾在2019年獲總統普亭（圖）頒贈勳章。（美聯社）

俄羅斯 第二大石油 公司路克石油（Lukoil）董事長馬格諾夫（Ravil Maganov），1日從莫斯科中央臨床醫院6樓墜樓，享壽67歲。每日郵報報導，詭異的是，在馬格諾夫之前，今年已有6名俄國知名人士墜樓。馬格洛夫在1日早上7點半墜樓，是否涉及他殺仍待調查。他曾在2019年獲得總統普亭頒贈服務勳章。

中央社引述法新社報導，在俄羅斯2月出兵入侵烏克蘭後，路克石油是呼籲終止戰事的少數俄國大公司之一。路克石油董事會當時發表聲明，呼籲「立即」終止戰事，並對受到這起「悲劇」影響的民眾表示同情。

路克石油1日表示：「我們深感遺憾地宣布，馬加諾夫…因罹患重病過世。」

但俄國若干媒體稍早報導，馬加諾夫是從莫斯科一家醫院的窗戶摔出致死。這家醫院經常被稱為「克里姆林宮醫院」，因為病患包括政界和商界高層人士。

國際傳真社引述「知情」消息人士的話報導：「1日早上，馬加諾夫在中央臨床醫院（Central Clinical Hospital）摔出窗外，因傷勢過重死亡。」

「俄羅斯商業諮詢日報」引述警方消息報導，馬加諾夫是從醫院6樓的窗戶墜落。

路透社引述2名知情人士說法報導，馬加諾夫確實死於墜樓，但墜樓原因不明。與馬加諾夫熟識的2名消息人士認為，馬加諾夫不太可能自殺。

一名路克石油內部消息人士稱，公司管理層認為馬加諾夫死於自殺，但他沒有看到任何證據或文件支持這項猜想。

馬加諾夫出生於1954年，1993年進入路克石油工作，2020年出任董事長。

過去數個月已有多名俄羅斯能源業高層人士突然身亡，且離世情況謎霧重重。

俄羅斯入侵烏克蘭隔天，國營俄羅斯天然氣 工業公司（Gazprom）高階主管秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被發現陳屍聖彼得堡附近自宅的車庫裡。

今年4月，俄羅斯最大獨立天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）前高層波托申亞（Sergey Protosenya）和他的妻女在西班牙一處別墅被發現死亡。負責調查的加泰隆尼亞警方認為，波托申亞殺死妻女後自戕。

同一個月，俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）被發現與妻女陳屍在莫斯科的公寓內。

今年5月，俄羅斯媒體報導，路克石油前管理階層、億萬富豪蘇博廷（Alexander Subbotin）陳屍於莫斯科市郊一處住家的地下室。