我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國發布新疆報告 北京當局：反中勢力編造的謊言

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

馬國前總理納吉剛入獄 其妻羅斯瑪也被判賄賂罪名成立

編譯周辰陽／即時報導
馬來西亞前總理納吉夫人羅斯瑪（中），攝於1日。（美聯社）
馬來西亞前總理納吉夫人羅斯瑪（中），攝於1日。（美聯社）

馬來西亞媒體報導，前總理納吉（Najib Razak）日前因SCR國際公司貪汙案被判有罪需入獄後，吉隆坡高庭法官1日裁定其夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）在「砂校電供弊案」被控3項罪名全數成立，判決10年有期徒刑與罰款9.7億令吉（約2.1憶美元）。

星洲日報、中國報與當今大馬報導，羅斯瑪在砂拉越內陸369所學校的太陽能板混和柴油機維修及運作綜合工程合約索賄與收賄，金額合計達1.94億令吉。儘管她皆不認罪，但法官仍裁定罪名成立，賄賂金額5倍的9.7億令吉罰款也比納吉被判的2.1億令吉高出許多。

法官據報表示，如果羅斯瑪拖欠罰款，每一項罪名須分別再監禁10年，最高可多服30年的有期徒刑。不過，羅斯瑪的律師團隊已表明要上訴，因此法官批准她在上訴期間以200萬令吉交保候審，坐牢與罰款均暫緩執行。

70歲的羅斯瑪以熱愛奢侈品跟珠寶聞名。馬國警方2018年突襲納吉夫婦的住處時，就起出一條價值160萬美元的黃金鑽石項鍊、14套頭飾跟272個愛馬仕包包等。法官作出有罪裁定後，羅斯瑪當庭哽咽表示，對今天的判決感到非常難過，但尊重法院的裁決，「沒人看到我拿錢，沒人看到我數錢…但若這就是結論，我就留給神」。

根據馬國刑訴程序，羅斯瑪可上訴至上訴庭和聯邦法院。馬來西亞聯邦法院將是最終審，如果她還是被判有罪，將依據判決入獄服刑與罰款，除非馬來西亞最高元首給予特赦，否則羅斯瑪仍需入監坐牢。據報導，羅斯瑪仍面臨另外17項洗錢與逃稅的指控，但均不認罪。

上一則

俄羅斯石油大亨醫院離奇墜樓 成今年以來第7人

延伸閱讀

金山學區非公民投票權復活 11月選舉可投票

金山學區非公民投票權復活 11月選舉可投票
南加華男亞馬遜詐騙案認罪 被判18個月有期徒刑

南加華男亞馬遜詐騙案認罪 被判18個月有期徒刑
俄脫衣舞孃嫁富商 找代孕生22娃 原想收養105孩 夫入獄 計畫中斷

俄脫衣舞孃嫁富商 找代孕生22娃 原想收養105孩 夫入獄 計畫中斷
南加巴沙迪那學區被判向受性侵女孩賠償2600萬

南加巴沙迪那學區被判向受性侵女孩賠償2600萬

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」