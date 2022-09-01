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只能喝洪水 巴基斯坦水災後「恐爆大規模瘧疾、霍亂」

編譯張君堯／即時報導
巴基斯坦日前遭受嚴重洪水導致數百萬人流離失所，造成超過1200人死亡、受影響人數更超過3300萬人，如今衛生官員更警告將爆發「大規模疾病」。(路透)
巴基斯坦日前遭受嚴重洪水導致數百萬人流離失所，造成超過1200人死亡、受影響人數更超過3300萬人，如今衛生官員更警告將爆發「大規模疾病」。(路透)

巴基斯坦日前遭受嚴重洪水導致數百萬人流離失所，造成超過1200人死亡、受影響人數更超過3300萬人，如今衛生官員更警告將爆發「大規模疾病」。

衛報報導，在連續數月的大雨導致人們陷入困境且無法獲得乾淨飲用水之後，包括霍亂、腹瀉和瘧疾病例有所增加。巴基斯坦水援助組織主任賈巴爾可汗（Arif Jabbar Khan）表示，「現在許多家庭住在潰堤的運河和河流岸邊由竹子和塑料製成的小屋裡，他們只能一直喝洪水，因為別無選擇」。此外，洪水還導致廁所無法使用。

世界衛生組織（WHO）表示，已有880多家診所遭破壞，並撥款1000萬美元用於緊急衛生救援工作，信德省（Sindh）衛生部長佩庫霍（Azra Fazal Pechuho）也透露政府已經為患有皮膚病和水傳播疾病的人設立共計4210個醫療營地。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月31日稱，已將洪水列為最高級別的緊急情況，並表示衛生服務以及疾病監測控制是「關鍵優先事項」。

省政府發言人邦加許（Kamran Bangash）表示，已有數百人感染水傳播疾病，並補充說「隨著疏散行動幾乎完成，當局將專注於提供清潔的水和食物。最近幾周洪水嚴重影響數十萬人，我們不希望他們再次受苦」。

洪水 WHO 譚德塞

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