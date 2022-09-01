自民黨成員涉統一教爭議 日相公開道歉

日本首相岸田文雄，為他的同黨與涉爭議的統一教有關聯一事，公開道歉。 （美聯社）

日本首相岸田文雄 ( Fumio Kishida)31日表示，政治人物有義務謹慎處理他們與任何組織之間的關係。他並且為他的同黨成員據報與具爭議的統一教(Unification Church)活動有所關聯，公開道歉。

中央廣播電台報導，岸田文雄在一場記者會上表示：「作為黨魁，我表達我最誠摯的歉意」。這是岸田稍早確診COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)，並在31日解除隔離後的首次公開露面。

執政的自由民主黨 (Liberal Democratic Party)部分議員被揭露與統一教之間有長期的聯繫，這已成為岸田的頭痛問題，導致他的支持率下滑，並助長了反對為遭槍殺的前首相安倍 晉三(Shinzo Abe)舉行國葬的聲浪。

據明報報導，日相岸田文雄31日就閣僚與統一教的關係致歉，同日自民黨高層會議亦定下與該組織斷絕關係的方針。

據報導，岸田表示，作為政客有責任注意他們與「問題組織」的關係，對於仍有不少民眾關注並質疑，岸田稱作為自民黨黨總裁就此致歉。關於安倍跟統一教的關係，他稱由於安倍已離世，所以難以充分掌握情況。

報導指出，自民黨周三的高層會議亦敲定將在政黨行動方針，寫明今後斷絕與統一教及相關團體的一切關係，要求所屬議員貫徹跟隨。幹事長茂木敏充在記者會就該方針稱這是重要決定，岸田亦指示茂木以黨內國會議員為對象，調查是否與教會方面有聯繫後公布結果。