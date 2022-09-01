日本國防預算新高 估產1500枚遠距飛彈 射程可及於中國

各國軍官6月16日參觀日本陸上自衛隊木更津基地的12型地對艦飛彈。日本防衛省已編列預算，打算將該型飛彈射程延長為1000公里，並量產1500枚。（美聯社）

日本 防衛省8月31日決定2023年度國防預算 概算要求額約5.6兆日圓（約401億美元），創歷來新高。防衛省並編列經費，考慮量產射程超過1000公里的遠程「距外飛彈」逾1500枚。

日本產經新聞報導，日本政府相關人士透露，日本希望擁有反擊能力，讓對手不敢貿然攻擊，因此考慮量產逾1500枚「距外飛彈」。防衛省決定的2023年度預算概算需求金當中，編列了量產距外飛彈的相關經費。

日本政府預定今年年底修訂國家安全保障戰略、防衛計畫大綱等戰略三文件，預計將把擁有「反擊能力」納入考量，而距外飛彈將是核心。

日本考慮擁有的距外飛彈是日本陸上自衛隊的國產飛彈「一二式岸艦飛彈」改良型，射程將從目前的100多公里延伸為1000公里以上，可及於中國大陸。

日本具反擊能力的攻擊對象，不僅是對敵方飛彈的據點，還包括戰鬥初期階段攸關制空權的對空雷達、機場 等也納入想定的範圍。在島嶼防衛時，有必要從遠方瞄準敵方艦艇、登陸部隊。

日本防衛省認為，包括未射中標的及遭攔截的飛彈數量在內，估計需擁有逾1500枚遠距飛彈。

日本2023年度國防預算概算要求顯示七大重點，包括遠距防衛能力、綜合飛彈防空能力、無人裝備的防衛能力、跨領域作戰能力、指揮統制及資訊相關功能、機動部署能力、持續性及強韌性。

日本政府今年6月擬定經濟財政管理基本方針時，提到北約組織國防費是國內生產毛額（GDP）的2%以上。日本這次國防預算5兆5947億日圓，但由於需求內有約百項未明示金額的「事項要求」，因此，最後在今年底確定的國防預算，可能上看6兆多日圓規模，首度突破GDP的百分之一。

日本這次國防預算五年內將徹底加強防衛能力。如果日本的國防預算將增額至GDP的2%，金額約11兆日圓。日本政府在年底前修訂戰略三文件，將研議財源等，並決定國防預算總額。