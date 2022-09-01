邊境將鬆綁 日開放無導遊團客觀光 南韓取消採陰證明

日本宣布9月7日起開放非團客入境。（美聯社）

日本 首相岸田文雄31日宣布，將鬆綁旅遊規定，從9月7日起，每天入境日本的人數上限將由現行的2萬人提高為5萬人，且允許無導遊陪同的外籍團客入境日本。

日本將鬆綁邊境 限制的消息激勵日本航空股31日大漲。ANA（全日空航空）與JAL（日本航空）股價分別大漲2.9%與3.4%。

岸田文雄說，日本自9月7日起，每日入境人數上限由目前的2萬人提高至5萬人，將鬆綁邊境管制以受惠於日圓貶值。他重申，日本將放寬邊境限制到與其他G7國家相同的水準。

日本政府原先要求所有入境者須持搭機前72小時以內的PCR陰性檢測 報告，但從9月7日起，只要打過三劑疫苗者，也不須持PCR陰性證明報告。

東京疫情持續放緩，31日新增1萬5428例確診，較上周三減少逾萬例，且已連續10日低於上周同日。

此外，南韓政府31日也宣布放寬入境限制，9月3日起，取消所有入境旅客須提交48小時內核酸檢測（PCR）或24小時內快速抗原檢測（RAT）陰性報告。但入境後24小時內還是要接受PCR檢測。