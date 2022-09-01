赤棉倖存者治療赤棉受害者 精神科醫師獲「亞洲諾獎」

54歲的精神科醫師赤西姆，治療「赤棉」受害者獲得2022麥格塞塞獎，他在31日於金邊辦公室接受祝賀。（Getty Images）

2022年「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）得主31日揭曉，由治療「赤棉」受害者的柬埔寨精神科醫師赤西姆，以及協助清理印尼 河流的法國環保人士本切吉布等四人獲獎，這個獎被視為亞洲諾貝爾獎 。

「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）於1957年設立，以因飛機失事喪命的菲律賓總統為名，宗旨是表揚「為亞洲人民無私服務」者。

負責「麥格塞塞獎」運作的基金會，在線上公布了四名獲獎者。

54歲的精神科醫師赤西姆（Sotheara Chhim）本身也是赤棉（Khmer Rouge）政權暴政的倖存者。毛派赤棉政權十分凶殘，在1970年代統治期間，柬埔寨有四分之一口因饑荒、過勞、大規模處決喪命。

赤西姆因畢生致力於幫助在赤棉政權下飽受磨難者而獲獎。他專注治療柬埔寨出現類似創傷後壓力症候群（PTSD）的患者。

他在2017年受訪時說：「身為赤棉的受害者，我自己也受到創傷，在努力幫助赤棉倖存者的同時，我也讓自己得到療癒。」

27歲的法國環保人士暨電影製片人本切吉布（Gary Bencheghib）因致力清理印尼受汙染的水道而獲獎。

本切吉布用廢棄寶特瓶和竹子打造獨木舟，在世界受汙染最嚴重的河川之一西大魯河（Citarum River）打撈垃圾。

64歲的菲律賓醫師馬德裡（Bernadette Madrid）因在菲律賓各地設立兒童保護中心，幫助家暴受害者而獲獎。