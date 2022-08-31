伊拉克什葉派教士薩德 昔為不法分子 今成「造王者」

伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）在美國占領該國期間，一度是個飄忽不定的不法分子，美國想捉拿他，死活不論。後來他成了伊拉克政壇的造王者和最有權勢的人物。

薩德堅定反對伊朗 和美國，過去他退出政壇後曾捲土重來，他擁有數百萬追隨者，影響力巨大，這些人已證明他們準備聽從他的號召走上街頭。

2003年美國率盟國入侵之前，他在伊拉克以外幾乎無人知曉。但很快他便成了反抗占領的象徵，而他的權威大多來自他的家庭背景。薩德的父親是備受尊敬的穆罕默德．沙迪克．薩德（Mohammed Sadeq al-Sadr），他因公開批評當時的獨裁者海珊（Saddam Hussein）於1999年遭暗殺。

華府 智庫中東研究所（Middle East Institute）資深研究員史林（Randa Slim）指出，沒有這份家族遺產，薩德不可能有今天的成就。

薩德是第一個組建什葉派民兵組織與美軍作戰的人。他領導發動兩次反美叛亂，促使五角大廈 稱他的救世軍（Mehdi Army）民兵是對伊拉克安全最大的威脅。2004年，美國占領當局以薩德謀殺溫和派宗教領袖侯艾（Abdul Majid al-Khoei）為由，對他發出逮捕令，且不論死活。

不過，薩德在19年的動亂中倖存下來。他的追隨者還與伊拉克軍隊、伊斯蘭國（Islamic State）武裝分子和敵對的什葉派民兵作戰。

接著，薩德進入伊拉克權利結構複雜的政壇，透過承諾消滅猖狂的國家貪腐而獲得更多聲望。他利用公眾對其前盟友伊朗的不滿，告訴德黑蘭他不會讓伊拉克被伊朗所掌控，同時還要求仍在伊拉克領土上的2500名美軍撤離。

身為唯一敢同時挑戰德黑蘭和華盛頓的什葉派領袖，薩德贏得廣大民眾支持，其中一半以上是什葉派。2021年國會選舉薩德運動在329個席位中贏得73席，這對親伊朗的什葉派團體造成沉重打擊。