巴基斯坦「泡水」 重建需百億 喊話全球「有義務相助」

巴基斯坦東部瑙謝拉縣的街道29日積水深達成年男人大腿位置，民眾扛著孩子涉水而行。（路透）

巴基斯坦近日遭遇幾十年來最嚴重水災，全國三分之一地區被淹，自6月雨季以來已有1136人喪生。政府初步估計洪災 重建費用超過100億美元損失，呼籲國際社會援助。

國際貨幣基金（IMF）29日批准一項恢復巴基斯坦大規模融資計畫的協議，這個國家正在努力對付水患，季風暴雨引發的毀滅性洪災導致經濟危機惡化。加拿大政府29日宣布提供500萬美元人道主義援助，協助巴基斯坦處理洪災。

英國廣播公司（BBC）報導，巴基斯坦氣候變遷 部長芮曼（Sherry Rehman）表示，全國三分之一土地被歷史性洪水 淹沒。

路透報導，巴基斯坦計畫與發展部長伊克巴（Ahsan Iqbal）29日表示，近來致命洪水災損初估100多億美元，還說全世界有義務協助這個南亞國家因應人為氣候變遷的影響。

這波歷史性的季風暴雨引發空前的暴洪，沖走道路、農作物、基礎設施和橋梁，近幾周造成上千人喪生，影響超過3300萬人，大約相當於巴基斯坦2.2億總人口的15%。

伊克巴表示，可能需要五年重建，讓國家恢復原狀，但短期內將面臨嚴重的糧食短缺。為緩解問題，財政部長伊斯梅爾（Miftah Ismail）表示，巴國可能考慮從宿敵印度進口蔬菜。這兩個相鄰的國家已有很長一段時間沒有任何貿易來往。

中央社引述法新社報導，總部設於美國華府的IMF將立即向巴基斯坦提供11億美元，且已對這項計畫規模增列5億美元，總計大約65億美元。

此外，IMF同意巴基斯坦政府請求，將計畫延長到明年6月。

最初的60億美元紓困計畫是2019年由巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）簽署，但一再停滯，當時他的政府未按約定改革補貼措施，也未能大幅促進徵稅。

IMF副總裁沙葉（Antoinette Sayeh）在聲明中說，鑒於俄烏戰爭的連帶影響，巴基斯坦的經濟受到不利外部條件衝擊。

她說：「堅定實施種種調整的政策和改革措施，對於恢復總體經濟穩定、解決失衡問題以及為包容和永續成長奠定基礎仍然至關重要。」

巴基斯坦政府上個月與IMF人員達成協議，重啟先前停擺的援助方案。