伊拉克反伊朗教士「薩德」引退 支持者不滿示威釀30死

伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布引退，其支持者衝進巴格達政府大樓，與反對什葉派團體和安全部隊發生衝突，造成至少17死百人傷。（歐新社）

伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治僵局，各方迄今未達成共識組成新政府，而勢力龐大的反伊朗 什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布將退出政壇，導致其支持者衝進巴格達的政府大樓，並與反對什葉派團體發生衝突，造成至少30人死亡、超過400人受傷。軍方隨後宣布全國宵禁 ，薩德30日呼籲結束示威並向受事件影響的伊拉克民眾道歉，其支持者之後陸續離開綠區。

伊拉克去年10月舉行國會選舉，薩德所屬的「薩德運動」贏得73個席次，成國會最大黨派，但無法與伊朗支持、席次第二多的派系就成立新政府一事達成共識，兩方爭奪權力下，使該國經歷了最長的無政府狀態。從7月底開始，薩德的支持者在伊拉克多地舉行示威，聲援薩德提出解散議會並舉行新一輪選舉的主張。

什葉派教士薩德30日透過電視談話呼籲支持者停止抗議，並向伊拉克人民道歉。（美聯社）

薩德29日突在推特上宣布引退，引發支持者不滿，衝進巴格達戒備森嚴的綠區內政府總部，並敵對團體支持者和安全部隊發生衝突。薩德30日嚴厲批評支持者的抗議行動，要求立刻離開巴格達綠區、停止抗議，薩德的支持者隨後開始拆除街上的帳篷離開綠區；伊拉克軍方則宣布全國性宵禁。

伊拉克總理哈德米（Mustafa Al-Kadhimi）讚賞薩德結束流血衝突的呼籲，並敦促各方應該立即進行對話，他也下令調查安全部隊遭槍擊事件，矢言找出肇事者並依法追究責任。