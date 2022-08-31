伊拉克反伊朗教士「薩德」引退 支持者不滿示威釀30死
伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治僵局，各方迄今未達成共識組成新政府，而勢力龐大的反伊朗什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布將退出政壇，導致其支持者衝進巴格達的政府大樓，並與反對什葉派團體發生衝突，造成至少30人死亡、超過400人受傷。軍方隨後宣布全國宵禁，薩德30日呼籲結束示威並向受事件影響的伊拉克民眾道歉，其支持者之後陸續離開綠區。
伊拉克去年10月舉行國會選舉，薩德所屬的「薩德運動」贏得73個席次，成國會最大黨派，但無法與伊朗支持、席次第二多的派系就成立新政府一事達成共識，兩方爭奪權力下，使該國經歷了最長的無政府狀態。從7月底開始，薩德的支持者在伊拉克多地舉行示威，聲援薩德提出解散議會並舉行新一輪選舉的主張。
薩德29日突在推特上宣布引退，引發支持者不滿，衝進巴格達戒備森嚴的綠區內政府總部，並敵對團體支持者和安全部隊發生衝突。薩德30日嚴厲批評支持者的抗議行動，要求立刻離開巴格達綠區、停止抗議，薩德的支持者隨後開始拆除街上的帳篷離開綠區；伊拉克軍方則宣布全國性宵禁。
伊拉克總理哈德米（Mustafa Al-Kadhimi）讚賞薩德結束流血衝突的呼籲，並敦促各方應該立即進行對話，他也下令調查安全部隊遭槍擊事件，矢言找出肇事者並依法追究責任。
據文匯報報導，因應伊拉克局勢升溫，多個中東國家已加強戒備，鄰國伊朗關閉了接壤伊拉克的陸路邊境，並停飛前往伊拉克的航班；科威特敦促身在伊拉克的公民離開，並呼籲有意赴伊的民眾押後行程；荷蘭則已撤走駐巴格達大使館的人員；中國駐伊拉克大使館也發布通知，提醒所有在伊中國公民和機構密切關注當地安全形勢。
上一則
伊拉克什葉派教士薩德 昔為不法分子 今成「造王者」
下一則
FB留言