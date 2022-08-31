我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

能源缺 各國轉向核電…歐美日機組延役 法擬再蓋14座

編譯劉忠勇／綜合30日電
德國內卡韋斯特海姆核電廠的冷卻塔22日冒出水蒸氣。由於能源危機加上減碳壓力，美國、日本和歐洲各國都計畫讓核電廠延役。（美聯社）
德國內卡韋斯特海姆核電廠的冷卻塔22日冒出水蒸氣。由於能源危機加上減碳壓力，美國、日本和歐洲各國都計畫讓核電廠延役。（美聯社）

能源短缺的壓力下，美國、日本和歐洲各國都在爭取資金和政治支持，讓已有幾十年歷史的核電廠延役，希望維持這個關鍵的低碳電力來源。

華爾街日報報導，各國計畫讓幾十座核電機組在原訂營運許可到期後，再繼續運轉數十年。加州州政府28日提出一項法案，希望讓當地最後一座核電廠在原訂2025年除役期限過後繼續運轉，確保轉型再生能源過程中不會缺電。比利時也推動讓2025年役期屆滿的兩座核電廠運轉到2036年，希望降低對俄羅斯天然氣的依賴。

俄羅斯大幅減供天然氣，讓原訂今年底完成非核化的德國討論是否將最後三座核電廠保留到明年，以節省天然氣過冬。部分政界人士呼籲讓這些核電廠營運更久。

由於天然氣價格高漲，日本首相岸田文雄上周呼籲重啟更多核電機組。2011年福島核災後，日本大部分核電廠都未運作。位於福井縣的美濱核電廠三號機30日已重啟運轉，是日本第一座機齡超過40年的核電機組重啟。

報導說，從這些動向看來，全球正漸漸凝聚共識，為穩定能源供應並實踐聯合國的氣候目標，凡可用的核能發電都不可或缺。相較於興建新核電廠，現有核電廠靠保養並更新設備，成本較低過程也較簡單。

國際能源總署（IEA）指出，讓現有核電廠繼續運作，成本低於以其他低碳電力取代；核電產生的溫室氣體二氧化碳排放量幾乎為零，IEA今年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命，是2050年前實現淨零排放的成本效益途徑中不可或缺的一部分。」

核電機組數量位居歐洲首位的法國，已投入500億歐元（約501億美元）確保其56核電機組在屆滿40年後能繼續運轉。

法國未來幾十年還打算新建14座大型核電廠。英國、捷克、波蘭和其他國家也計畫建造新核電廠，也有美歐電力業者考慮建造小型模式化核電廠。支持者認為，這種核電廠比大型核電廠容易興建。

此外，歐洲電價過去一年來飆升近九倍，歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟準備介入能源市場，短期內會採取干預措施，「未來幾天或幾周內將開發一套機制，確保電價不再由天然氣的價格主導」；德國經濟部長哈柏克建議，短期內可考慮對能源公司的超額利潤課稅。

美國也關切歐洲的能源短缺問題，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，「秋至冬來，我們將保持關注，並將聯合盟友和夥伴，盡我們所能來協助歐洲緩解任何短缺」。

IEA今年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命是在2050年前實現淨零排放的成本效益...
IEA今年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命是在2050年前實現淨零排放的成本效益途徑中不可或缺的一部分。」（路透）

天然氣 日本 歐盟

上一則

伊拉克反伊朗教士「薩德」引退 支持者不滿示威釀30死

延伸閱讀

札波羅熱核電廠瀕核災 歐盟捐贈烏克蘭550萬粒碘片

札波羅熱核電廠瀕核災 歐盟捐贈烏克蘭550萬粒碘片
避車諾比核災重演 IAEA代表團赴烏 視察遭砲擊核電廠

避車諾比核災重演 IAEA代表團赴烏 視察遭砲擊核電廠
現有核電不可或缺 全球正凝聚共識讓舊核電廠重獲新生

現有核電不可或缺 全球正凝聚共識讓舊核電廠重獲新生
馬斯克主張擁核 稱各國不該關閉核電廠

馬斯克主張擁核 稱各國不該關閉核電廠

熱門新聞

社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
科學家近日成功破解了「永生水母（Turritopsis dohrnii，又叫燈塔水母）」的基因組。(Getty Images)

快看世界／科學家破解「永生水母」基因 人類有望受用

2022-08-30 12:18
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
俄國總統普亭。(美聯社)

俄烏血腥鏖戰6個月 專家解析普亭究竟想要什麼

2022-08-23 16:03

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑