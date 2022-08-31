能源缺 各國轉向核電…歐美日機組延役 法擬再蓋14座

德國內卡韋斯特海姆核電廠的冷卻塔22日冒出水蒸氣。由於能源危機加上減碳壓力，美國、日本和歐洲各國都計畫讓核電廠延役。（美聯社）

能源短缺的壓力下，美國、日本 和歐洲各國都在爭取資金和政治支持，讓已有幾十年歷史的核電廠延役，希望維持這個關鍵的低碳電力來源。

華爾街日報報導，各國計畫讓幾十座核電機組在原訂營運許可到期後，再繼續運轉數十年。加州州政府28日提出一項法案，希望讓當地最後一座核電廠在原訂2025年除役期限過後繼續運轉，確保轉型再生能源過程中不會缺電。比利時也推動讓2025年役期屆滿的兩座核電廠運轉到2036年，希望降低對俄羅斯天然氣 的依賴。

俄羅斯大幅減供天然氣，讓原訂今年底完成非核化的德國討論是否將最後三座核電廠保留到明年，以節省天然氣過冬。部分政界人士呼籲讓這些核電廠營運更久。

由於天然氣價格高漲，日本首相岸田文雄上周呼籲重啟更多核電機組。2011年福島核災後，日本大部分核電廠都未運作。位於福井縣的美濱核電廠三號機30日已重啟運轉，是日本第一座機齡超過40年的核電機組重啟。

報導說，從這些動向看來，全球正漸漸凝聚共識，為穩定能源供應並實踐聯合國的氣候目標，凡可用的核能發電都不可或缺。相較於興建新核電廠，現有核電廠靠保養並更新設備，成本較低過程也較簡單。

國際能源總署（IEA）指出，讓現有核電廠繼續運作，成本低於以其他低碳電力取代；核電產生的溫室氣體二氧化碳排放量幾乎為零，IEA今年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命，是2050年前實現淨零排放的成本效益途徑中不可或缺的一部分。」

核電機組數量位居歐洲首位的法國，已投入500億歐元（約501億美元）確保其56核電機組在屆滿40年後能繼續運轉。

法國未來幾十年還打算新建14座大型核電廠。英國、捷克、波蘭和其他國家也計畫建造新核電廠，也有美歐電力業者考慮建造小型模式化核電廠。支持者認為，這種核電廠比大型核電廠容易興建。

此外，歐洲電價過去一年來飆升近九倍，歐盟 執委會主席范德賴恩表示，歐盟準備介入能源市場，短期內會採取干預措施，「未來幾天或幾周內將開發一套機制，確保電價不再由天然氣的價格主導」；德國經濟部長哈柏克建議，短期內可考慮對能源公司的超額利潤課稅。