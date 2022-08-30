李在明東山再起 當選最大反對黨主席 再戰尹錫悅

圖為共同民主黨新任黨魁李在明（左）與南韓總統尹錫悅（左）在今年2月的南韓總統大選電視辯論前合影。（美聯社資料照片）

在南韓 總統大選中敗給尹錫悅的李在明，昨天以壓倒性優勢當選最大反對黨「共同民主黨 」主席，結束了該黨長達5個多月的領導真空。李在明時隔半年東山再起，目標是要帶領民主黨2027年重返執政。

共同民主黨昨天舉行定期全國代議員大會，李在明以77.77％的得票率當選黨主席，得票率創民主黨歷屆黨魁之最。韓聯社指出，民主黨在之前多次選舉中遭遇敗北，需要強而有力的領袖，帶領民主黨重振旗鼓，而58歲的李在明被認為是最佳人選。

李在明在勝選演說中表示，將「以置之死地而後生的態度，打造全新的民主黨」。他還提議與尹錫悅總統舉行單獨「領袖會談」，「坐在一起尋找解決方案」。

南韓總統府今天祝賀李在明當選，並送了一盆蘭花。不過針對李在明的邀約，尹錫悅僅表示，他與「朝野各黨派」溝通的大門一直都敞開。

由於尹錫悅並不是執政黨「國民力量黨」的黨魁，因此外界認為，尹錫悅給了李在明「軟釘子」，要李在明去跟國民力量黨黨魁「朱豪英」談。

目前南韓國會仍是「朝小野大」，在300個議席中，執政的國民力量黨只占114席，共同民主黨則掌控169席。且尹錫悅5月10日上任以來，支持率直直落，如今民主黨重振旗鼓，南韓朝野對峙氛圍將更加緊繃。