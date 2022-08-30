我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

李在明東山再起 當選最大反對黨主席 再戰尹錫悅

編譯中心／綜合29日電
圖為共同民主黨新任黨魁李在明（左）與南韓總統尹錫悅（左）在今年2月的南韓總統大選電視辯論前合影。（美聯社資料照片）
圖為共同民主黨新任黨魁李在明（左）與南韓總統尹錫悅（左）在今年2月的南韓總統大選電視辯論前合影。（美聯社資料照片）

南韓總統大選中敗給尹錫悅的李在明，昨天以壓倒性優勢當選最大反對黨「共同民主黨」主席，結束了該黨長達5個多月的領導真空。李在明時隔半年東山再起，目標是要帶領民主黨2027年重返執政。

共同民主黨昨天舉行定期全國代議員大會，李在明以77.77％的得票率當選黨主席，得票率創民主黨歷屆黨魁之最。韓聯社指出，民主黨在之前多次選舉中遭遇敗北，需要強而有力的領袖，帶領民主黨重振旗鼓，而58歲的李在明被認為是最佳人選。

李在明在勝選演說中表示，將「以置之死地而後生的態度，打造全新的民主黨」。他還提議與尹錫悅總統舉行單獨「領袖會談」，「坐在一起尋找解決方案」。

南韓總統府今天祝賀李在明當選，並送了一盆蘭花。不過針對李在明的邀約，尹錫悅僅表示，他與「朝野各黨派」溝通的大門一直都敞開。

由於尹錫悅並不是執政黨「國民力量黨」的黨魁，因此外界認為，尹錫悅給了李在明「軟釘子」，要李在明去跟國民力量黨黨魁「朱豪英」談。

目前南韓國會仍是「朝小野大」，在300個議席中，執政的國民力量黨只占114席，共同民主黨則掌控169席。且尹錫悅5月10日上任以來，支持率直直落，如今民主黨重振旗鼓，南韓朝野對峙氛圍將更加緊繃。

民主黨 南韓

上一則

歐盟不禁止發給俄人簽證 擬提高難度 5鄰國恐採取行動

下一則

英最大航母「威爾斯親王」號赴美任務 才出港就拋錨

延伸閱讀

中韓建交30周年 習致函尹錫悅：願加強戰略溝通

中韓建交30周年 習致函尹錫悅：願加強戰略溝通
金與正重批尹錫悅去核提案「愚蠢至極」 兩韓重回對峙

金與正重批尹錫悅去核提案「愚蠢至極」 兩韓重回對峙
尹錫悅「經濟合作」要北韓無核化 金與正：閉嘴吧

尹錫悅「經濟合作」要北韓無核化 金與正：閉嘴吧
從就職百日看北韓試射飛彈次數 尹錫悅「領先」文在寅

從就職百日看北韓試射飛彈次數 尹錫悅「領先」文在寅

熱門新聞

社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
南韓以0.81的出生率，成為全球出生率最低的國家。(美聯社)

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

2022-08-26 16:10
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34
港媒報導，以經商為掩護的中國通緝犯，因與柬埔寨政府關係密切而政商勾結，其中又以三巨頭被譽為西港的黑金勢力之首。(美聯社)

港媒：柬埔寨打工陷阱 與中國3黑金巨頭有關

2022-08-22 16:07
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
芬蘭總理馬林下班後在派對跳舞的影片，引發熱議。(美聯社)

芬蘭總理藥檢陰性 全球女性紛上傳熱舞片聲援

2022-08-23 11:21

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入