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英最大航母「威爾斯親王」號赴美任務 才出港就拋錨

編譯中心／綜合29日電
英國航空母艦威爾斯親王號傳出引擎故障，才駛離樸資茅斯海軍基地就拋錨。消息人士指出，該船的故障原因為右舷的螺旋槳軸受損。(取材自Navy Lookout臉書)
英國航空母艦威爾斯親王號傳出引擎故障，才駛離樸資茅斯海軍基地就拋錨。消息人士指出，該船的故障原因為右舷的螺旋槳軸受損。(取材自Navy Lookout臉書)

英國皇家海軍價值30億英鎊（約35億美元）的「威爾斯親王號航空母艦」，前往美國執行「里程碑式」的任務，沒想到出港才一天就在英國南部海岸拋錨。軍方稱這是機械故障，拒絕透露細節。英媒表示，這艘船之前就多次出現問題。

英國皇家海軍發言人表示，威爾斯親王號當日離開南部樸茨茅夫（Portsmouth） 港、準備前往中北美洲展開為期四個月的任務，但翌日即因「緊急機件問題」停航。據新聞網站Navy Lookout報道，威爾斯親王號的傳動軸出現「嚴重技術問題」，如果要維修，就需安排船艦離開水面。

發言人昨表示，航母仍停留在懷特島附近區域，正在調查故障，拒絕進一步透露細節。

這次任務，原本預計帶領1600名船員穿越大西洋，到加拿大哈利法斯、美國紐約、加勒比海等地區停留；機組員計畫與美軍和加拿大海軍一同演訓F-35B戰鬥機與無人機系統。這艘航母原預計26日出海，現由於技術原因，時間將會被推遲。

威爾斯親王號長930呎，排水量6.5萬噸，是英國目前最大軍艦，以往曾多次發生事故，包括2020年尾引擎室水浸令電子設備損毁。衛報報導，在服役前兩年，威爾斯親王號因5個月內發生兩次漏水，出海執行任務的時間不到90天。

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