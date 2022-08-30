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炸死普亭首腦女兒 俄公布第2嫌犯：幫忙組裝炸彈

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯知名極端民族主義人士杜金(右)的女兒，20日死於汽車爆炸案。(路透)
俄羅斯知名極端民族主義人士杜金(右)的女兒，20日死於汽車爆炸案。(路透)

俄羅斯知名極端民族主義人士杜金的女兒，20日死於汽車爆炸案，俄國情治機關聯邦安全局（FSB）今天公開第兩名涉嫌參與暗殺的烏克蘭籍嫌犯身分，並公布這名男子的監視攝影機畫面。

路透報導，杜金主張烏克蘭應併入新的俄羅斯帝國，他和29歲女兒達利亞都熱烈支持俄國總統普亭對烏克蘭發動的所謂「特殊軍事行動」。普亭稱達利亞遇刺案是一起「邪惡、殘忍的罪行」。杜金上周在女兒的紀念儀式說，女兒在前線英勇陣亡，他呼籲俄羅斯要以女兒之名捍衛俄軍在烏克蘭的「勝利」。

達利亞20日在莫斯科郊外的一場汽車爆炸中喪命。2天後，FSB宣布破案，稱嫌犯是一名烏克蘭女子，她跟蹤達利亞數周之久，在對方居住的社區租了一間公寓，並放置汽車炸彈，最後逃離出境前往愛沙尼亞，一切行動都有基輔在背後支持。烏克蘭否認與達利亞的謀殺案有關。

聯邦安全局今天發布聲明表示，已確認密謀和執行達利亞刺殺案的烏國「破壞與恐怖主義團體」第二名成員身分，是一名生於1978年的男子。

該名男子曾在莫斯科一個租來的車庫裡協助組裝汽車炸彈，並替在達利亞車上安置炸彈的女子取得假文件與假車牌。該名男子在攻擊的前一天潛逃到愛沙尼亞。

俄羅斯聯邦安全局公布了這名男子的姓名，以及11分鐘長的監視攝影機片段。畫面顯示一名男子於7月30日入境俄國、在莫斯科進出一個車庫區、收集假車牌，並在19日清晨離境。

監視攝影機片段還顯示，遭控放置汽車炸彈的烏克蘭女子徒步經過一個節慶活動的停車區，達利亞在遇刺不久前正是出席這場活動。

烏克蘭 汽車 俄羅斯

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