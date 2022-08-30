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英國1/4成年人今冬省錢「不開暖氣」 在野黨批國家醜聞

編譯中心／綜合29日電
民意調查顯示，由於能源價格飆漲，英國有1/4成年人今年不打算開暖氣過冬。（歐新社）
民意調查顯示，由於能源價格飆漲，英國有1/4成年人今年不打算開暖氣過冬。（歐新社）

民意調查顯示，由於能源價格飆漲，英國有1/4成年人今年不打算開暖氣過冬。在野黨國會議員表示，這樣的調查結果堪稱「國家醜聞」。

英國「衛報」報導，針對英國2000多名成年人的調查發現，23%受訪者表示今冬不會開暖氣。宣稱不會開暖氣的族群，以小孩在18歲以下的父母比例更高，有27%說他們會被迫讓暖氣閒置。

約7成受訪者表示，今冬會比較少開暖氣。11%說正在考慮貸款支付額外開銷，而會這麼做的家長比例更高達17%。

主管機關天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）先前宣布，能源價格上限將從10月起提高80%，這將使得每年平均瓦斯及電力開銷倍增至3549英鎊（約4149美元）。

委託進行這項調查的自由民主黨，敦促即將上任的首相協助捉襟見肘的一般家庭。自由民主黨發言人、國會議員賈丁表示：「國內各地家庭和退休人士做出讓人難過的決定，這是因為政府救不了他們。」「這是國家醜聞，家長們得在開暖氣和餵飽孩子之間做選擇，不應該這樣。」

另一方面，比利時能源部長斯特雷騰昨推文警告說，除非歐盟對失控的天然氣價格迅速實施價格上限，否則歐洲接下來的5到10個冬天情況將會很糟。

她表示，天然氣價格跟電價之間的關係亟需改革，「電力生產和去年一樣便宜，但銷售價格卻創下了紀錄。我們可透過改革來應對過高的超額獲利。」比利時與義大利等國，此前就呼籲歐盟設置天然氣價格上限，並將其跟電價脫鉤。

天然氣 英國 民主黨

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