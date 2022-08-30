歐洲基準電價飆破1000歐元 歐盟擬干預 改革電力市場

歐洲基準電價飆漲，歐盟早前草擬計畫，準備把核能發電和一些形式的天然氣發電計畫，歸類為綠色活動。 （路透）

歐洲能源危機持續惡化，彭博資訊報導，明年交付的德國 電價（歐洲基準電價）29日突破1000歐元（993美元），為史上新高。捷克貿工部長今天表示，歐盟 各國能源部 長將於9月9日召開緊急會議，討論解決方案。

德國2023年交付的電價29日一度上漲6.6%，交易價格為每百萬瓦時（MWh）1050歐元 。上周五，法國的電價合約飆升至1000歐元以上，比去年暴增十倍以上。

歐盟執委會與德國領袖29日矢言，要改革歐洲電力市場，壓低不斷上漲的電價。歐盟執委會主席范德賴恩在斯洛維尼亞發表演說時指出，歐洲電費暴漲「曝露當前電力市場設計的限制，……這也是歐盟打算緊急干預，對電力市場進行結構性改革的原因」。

德國總理蕭茲訪問布拉格時也表示，歐洲必須進行電力市場結構性改革，以便快速壓低電價，並維持充足供應。他說，如何重新設計歐洲電力市場，讓人民不再飽受高電價衝擊，是他與擔任歐盟輪值主席的捷克總理費亞拉會談的主軸。

捷克貿工部長西克拉在推特發文稱：「我正在召集能源理事會一次特別會議。我們將於9月9日在布魯塞爾會面。」他說：「我們必須修正能源市場。歐盟層面上的解決方案，是到目前為止我們所擁有最好的解決方案。」

另一方面，法新社27日報導，德國已取得一條長達470公里的電纜，連接至丹麥波羅的海島嶼上一座計畫中的風電中心，將有助於減少柏林對俄羅斯能源的依賴。

丹麥能源部在一份聲明中表示，在2030年前，這座計畫中、位於丹麥波羅的海波荷木島(Bornholm)上的能源中心，將連接起波羅的海上的數個離岸風電場，總發電量達至少300萬瓩，足以為450萬個德國家庭供電。