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利比亞敵對政府支持者首都衝突32死 恐釀新內戰

編譯中心／綜合28日電
利比亞首都黎波里27日爆發衝突，建築物失火。（路透）
利比亞首都黎波里27日爆發衝突，建築物失火。（路透）

利比亞兩個敵對政府的支持者之間自26日晚起爆發衝突，死亡人數今天增至32人，另有159人受傷。武裝團體互相開火，導致幾家醫院遭到破壞，建築物失火，這是自2020年停火以來利比亞首都的黎波里（Tripoli）最嚴重的衝突，外界擔心政治危機可能演變成新的重大武裝衝突。

中央社引述法新社報導，利比亞總理德貝巴（Abdulhamid Dbeibah）和前內政部長巴夏加（Fathi Bashagha）各自領導的政府打對台，雙方支持者之間緊張情勢連續數月一再升溫。

巴夏加獲得東部大城班加西（Benghazi）軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）支持，他所領導的政府與德貝巴的政府正在爭奪這個北非國家的控制權。

德貝巴於2020年在聯合國安排下在的黎波里就任總理，巴夏加則於今年2月由東部的眾議院推舉為總理。

巴夏加起先排除使用暴力在的黎波里掌權的可能性，但後來暗示他可能會訴諸武力。

2011年，利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）在西方支持的暴亂中遭到推翻殺害，該國從此陷入混亂，無數武裝團體和外國勢力試圖填補權力真空。

最近這次危機，被視為中立的一些武裝團體現已轉向支持德貝巴，以阻止巴夏加進入首都的企圖。

德國柏林科學與政治基金會利比亞問題專家拉赫（Wolfram Lacher）在推特上發文稱，利比亞不斷變化的結盟是「一個永無止境的故事」。

拉赫寫道：「昨天在的黎波里戰鬥中站在同一邊的武裝團體，明天會為地盤、陣地和預算等問題起衝突。昨天支持德貝巴的派系，明天將挑戰他。」

利比亞駐聯合國代表團呼籲「立即停止敵對行動」，並提到「武裝衝突未歇，包括對平民住宅區無差別的中型和重型砲彈攻擊」。

美國駐利比亞大使諾蘭德（Richard Norland）在聲明中說，華府「譴責」暴力情事升高，並呼籲「衝突各方立即停火，且由聯合國促成談判」。

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