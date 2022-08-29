俄國女間諜混入北約高官圈 臥底10年迷倒一票官員

俄羅斯女間諜科洛波娃被爆，在北約高層中臥底長達10年。（取材自推特）

荷蘭調查性新聞組織「Bellingcat」與德國、美國、義大利 媒體共同披露，一名俄羅斯女間諜 冒充名媛，混入北約 （NATO）高官圈子，臥底長達十多年。直到記者從俄羅斯情報總局（GRU）的漏洞順藤摸瓜，才讓她的真實身分曝光。

Bellingcat指出，現年40歲的GRU間諜科洛波娃（Olga Kolobova）真實身分是一名俄國軍官的女兒，她2006年開始以珠寶設計師及名媛瑪麗亞的假身分，在義大利那不勒斯創業，店面設於一個北約基地附近，顧客包括駐外人員。

她自稱是由德國父親和秘魯母親生下，秘魯出生，但在莫斯科被遺棄，由養父母撫養長大，後來在歐洲各地旅行，2010年移居羅馬，之後又前往巴黎開設珠寶公司，2012年回到義大利。同年在義大利嫁給一名有俄羅斯及厄瓜多血統的男子，但他後來神祕死亡。「喪夫」後科洛波娃搬到拿坡里，開設高檔珠寶精品店，並透過擔任國際獅子會分會秘書，結識許多北約官員和多國外交官，還參加過一些北約的晚會和募款晚宴。據稱，她和許多官員有一段情，包括北約軍官、美國海軍僱員等。

科洛波娃的身分最終為何曝光？調查人員表示，這是因為GRU諜報工作的漏洞。她與另一名臥底女子，都使用「瑪麗亞」的身分，差別是後者的護照是在一年後獲發的。這名女子被安排到莫斯科國立大學工作以獲取「可供追蹤」的履歷。她們的護照號碼暴露GRU的漏洞，該組織近十年來提供間諜的護照編號實際上是連續的，因此記者只需追蹤過去曝光的間諜護照編號，就能找出其他臥底人員。

Bellingcat在2018年揭露科洛波娃的真實身分，她只好結束臥底，同年飛回莫斯科，如今隸屬於「普亭之友」組織，並推動支持對烏戰爭的宣傳，此後不曾離開俄國。但她能成功回到俄羅斯及長年來的間諜活動，突顯北約和西方情報機構的嚴重安全問題。