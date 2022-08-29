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憂冬季能源荒 瑞士團體請願阻止廢核電廠

編譯中心／綜合28日電

瑞士一群政界人士組成名為「阻止停電」團體，將發動請願，尋求以公投修改瑞士能源政策，繼續讓核能作為電力來源，以確保供電。路透報導，2011年日本福島核災之後，瑞士出於安全考量，於2017年做出決定，計畫關閉其五個核電機組，目前已關閉其中一個。

按瑞士直接民主制度，若能在18個月內收集到10萬個簽名，便可以透過全民公投修改憲法，不過需要數年時間才會有結果。「阻止停電」計畫30日展開請願活動。該團體六名委員會成員，有五名是中間和右派政黨的國會議員。

「阻止停電」網站稱：「一直到最近，瑞士還擁有安全且幾乎不排放二氧化碳的電力生產：對環境和氣候友好的水力及核電組合，將被無緣無故拋棄」。「阻止停電」委員會主席、委員會成員默里說：「我們不能沒有核電廠。」

該團體尋求修改憲法，要求瑞士政府使用「對氣候友善的任何形式發電」，確保能源供應承擔責任。

瑞士政府預定30日公布一項計畫，因應俄烏戰爭可能造成的能源短缺，該計畫料將優先考慮消費者自願減少用電。瑞士發電量大於消耗量，但在冬季需要依賴鄰國進口。

一位公用事業部門高級官員7月間曾表示，若出現缺電，瑞士可能會採取每四小時分區輪流停電措施。俄烏戰爭引發的天然氣供應危機，也讓瑞士鄰國德國考慮延後關閉其剩餘的三座核電廠。

公投 德國 天然氣

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