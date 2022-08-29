我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

馬克宏不訪日、不去安倍國喪 擬派前總統代弔唁

編譯中心／綜合28日電
法國總統馬克宏（左）27日與阿爾及利亞總統塔布納會面。日媒報導馬克宏將不參加安倍國葬。（歐新社）
法國總統馬克宏（左）27日與阿爾及利亞總統塔布納會面。日媒報導馬克宏將不參加安倍國葬。（歐新社）

共同社報導，法國總統馬克宏原本打算赴日本參加9月27日舉行的日本前首相安倍晉三國葬；但多名法國政府相關人士昨透露，馬克宏因內政日程安排，擬放棄訪日。法國正在探討盡可能派遣高級別人物參加，可能由前總統沙克吉或歐蘭德等人出席。

這篇發自巴黎的報導說，相關人士指馬克宏與安倍關係非常好。安倍7月在奈良遇刺去世後，馬克宏特地到巴黎的日本大使官邸弔唁。

去年東京奧運會開幕式，馬克宏是是唯一一位親自參加的七大工業國集團（G7）領袖，原因之一是法國巴黎將在2024年舉辦下屆奧運。

另據中央社引述法新社報導，馬克宏日前造訪曾為法國殖民地的阿爾及利亞，以期修補陷困的雙邊關係。他在發言中警告阿爾及利亞和非洲的年輕人「切勿遭人擺布」。

馬克宏說：「許多政治伊斯蘭活動人士有一個共同敵人：法國。許多網絡在土耳其、俄羅斯、中國暗中推動下，有一個共同敵人：法國。」

這番話引發土耳其批評，土國外交部發言人比爾吉奇（Tanju Bilgic）昨形容馬克宏這番言論「令人極其遺憾」。「我們希望法國能盡快成熟地面對自身殖民史，而不是怪罪其他國家，包括我國。」

馬克宏本周出訪阿爾及利亞3天，意在化解法阿兩國過去幾個月來的緊繃關係。而阿爾及利亞今年稍早，甫慶祝擺脫了長達132年法國殖民統治的獨立60周年紀念日。

馬克宏此行時間點，適逢歐洲各國正為了因應烏克蘭遭俄羅斯入侵，急尋俄國能源進口的替代方案，包括來自阿爾及利亞這個非洲最大天然氣出口國的供應方案。

馬克宏 安倍 日本

上一則

國葬安倍5爭議 日本輿論反對擴大

下一則

黛安娜王妃愛車 85萬元賣出 過去往返切爾西、肯辛頓

延伸閱讀

日媒：馬克宏考慮派前總統代表出席安倍國喪

日媒：馬克宏考慮派前總統代表出席安倍國喪
英相熱門人選說他是敵是友「尚無定論」 馬克宏回應了

英相熱門人選說他是敵是友「尚無定論」 馬克宏回應了
馬克宏是敵是友？英相熱門人選特拉斯「尚無定論」挨批

馬克宏是敵是友？英相熱門人選特拉斯「尚無定論」挨批
國葬安倍意見兩極 日不要求降半旗與默哀

國葬安倍意見兩極 日不要求降半旗與默哀

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
南韓以0.81的出生率，成為全球出生率最低的國家。(美聯社)

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

2022-08-26 16:10
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34
港媒報導，以經商為掩護的中國通緝犯，因與柬埔寨政府關係密切而政商勾結，其中又以三巨頭被譽為西港的黑金勢力之首。(美聯社)

港媒：柬埔寨打工陷阱 與中國3黑金巨頭有關

2022-08-22 16:07
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子