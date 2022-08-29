馬克宏不訪日、不去安倍國喪 擬派前總統代弔唁

法國總統馬克宏（左）27日與阿爾及利亞總統塔布納會面。日媒報導馬克宏將不參加安倍國葬。（歐新社）

共同社報導，法國總統馬克宏 原本打算赴日本 參加9月27日舉行的日本前首相安倍 晉三國葬；但多名法國政府相關人士昨透露，馬克宏因內政日程安排，擬放棄訪日。法國正在探討盡可能派遣高級別人物參加，可能由前總統沙克吉或歐蘭德等人出席。

這篇發自巴黎的報導說，相關人士指馬克宏與安倍關係非常好。安倍7月在奈良遇刺去世後，馬克宏特地到巴黎的日本大使官邸弔唁。

去年東京奧運會開幕式，馬克宏是是唯一一位親自參加的七大工業國集團（G7）領袖，原因之一是法國巴黎將在2024年舉辦下屆奧運。

另據中央社引述法新社報導，馬克宏日前造訪曾為法國殖民地的阿爾及利亞，以期修補陷困的雙邊關係。他在發言中警告阿爾及利亞和非洲的年輕人「切勿遭人擺布」。

馬克宏說：「許多政治伊斯蘭活動人士有一個共同敵人：法國。許多網絡在土耳其、俄羅斯、中國暗中推動下，有一個共同敵人：法國。」

這番話引發土耳其批評，土國外交部發言人比爾吉奇（Tanju Bilgic）昨形容馬克宏這番言論「令人極其遺憾」。「我們希望法國能盡快成熟地面對自身殖民史，而不是怪罪其他國家，包括我國。」

馬克宏本周出訪阿爾及利亞3天，意在化解法阿兩國過去幾個月來的緊繃關係。而阿爾及利亞今年稍早，甫慶祝擺脫了長達132年法國殖民統治的獨立60周年紀念日。

馬克宏此行時間點，適逢歐洲各國正為了因應烏克蘭遭俄羅斯入侵，急尋俄國能源進口的替代方案，包括來自阿爾及利亞這個非洲最大天然氣出口國的供應方案。