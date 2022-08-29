我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

巴基斯坦「聖經級洪災」已奪千命 3300多萬人無家可歸

編譯中心／綜合28日電
巴基斯坦北部開柏普赫圖赫瓦省查薩達地區，大批房屋被洪水淹浸。（Getty Images）
巴基斯坦北部開柏普赫圖赫瓦省查薩達地區，大批房屋被洪水淹浸。（Getty Images）

巴基斯坦自6月以來，雨季帶來的豪雨在大部分地區引發暴洪，累計死亡人數已達1033人，包括過去24小時奪走了119條人命。另有上千人受傷，和3300多萬人流離失所，相當於總人口的1/7；並且已經摧毀或重創接近100萬間房屋。

巴基斯坦政府6月初就宣布進入緊急狀態，以因應雨季的洪災，但洪災繼續肆虐。巴國國家災害管理局宣布，從26日至27日，又有45人喪生，死亡人數增至982人，另有1456人受傷。

許多地區連外道路中斷，救難人員難以前往災區撤離災民。俾路支斯坦省和信德省災情最嚴重。巴基斯坦總理夏立夫前往信德省視察災區後表示，「災難的嚴重性比預期得大」。

巴基斯坦自6月以來，雨季帶來的豪雨在大部分地區引發暴洪，已造成近1000人死亡、...
巴基斯坦自6月以來，雨季帶來的豪雨在大部分地區引發暴洪，已造成近1000人死亡、上千人受傷和3300多萬人流離失所。（路透）

信德省的降雨量是8月平均降雨量的近八倍，當地民眾形容是他們經歷過的最嚴重洪災，一位地方官員稱之為「聖經級的大洪水」。

在拉爾卡納市附近，成千上萬的泥屋沉沒在水下，從遠處看只看到樹梢。在大水稍退的地方，茅草屋頂從水下露出。

此外，今天還有來自北部暴漲河川的大水灌入信德省，數萬人性命仰賴一座有90年歷史的堤壩。

殖民時期在信德省建造的大壩蘇爾庫堤壩（Sukkur Barrage），負責調節印度河水位、將河水引導到一個龐大的運河系統。管理人員表示：「印度河現正處於高洪水水位。」

印度河河水已在數個地點越堤，若蘇爾庫堤壩無法控制水流，將釀成災難。

巴基斯坦國家災難管理局表示，今年洪患堪比2010年的史上最嚴重洪災，當時全國接近1/5土地泡在水中，罹難人數達到2000多人。

洪災 印度 洪水

上一則

利比亞敵對政府支持者首都衝突32死 恐釀新內戰

下一則

國葬安倍5爭議 日本輿論反對擴大

延伸閱讀

巴基斯坦「聖經級洪水」 近千人亡、3300萬人無家可歸

巴基斯坦「聖經級洪水」 近千人亡、3300萬人無家可歸
巴基斯坦暴雨937死「國家緊急狀態」 總理籲國際伸援

巴基斯坦暴雨937死「國家緊急狀態」 總理籲國際伸援
新興市場快速消耗外匯存底 爆發違約潮風險上升

新興市場快速消耗外匯存底 爆發違約潮風險上升
印度3月向巴基斯坦誤射飛彈 三名空軍軍官遭革職

印度3月向巴基斯坦誤射飛彈 三名空軍軍官遭革職

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
南韓以0.81的出生率，成為全球出生率最低的國家。(美聯社)

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

2022-08-26 16:10
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34
港媒報導，以經商為掩護的中國通緝犯，因與柬埔寨政府關係密切而政商勾結，其中又以三巨頭被譽為西港的黑金勢力之首。(美聯社)

港媒：柬埔寨打工陷阱 與中國3黑金巨頭有關

2022-08-22 16:07
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子