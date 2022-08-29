巴基斯坦「聖經級洪災」已奪千命 3300多萬人無家可歸

巴基斯坦北部開柏普赫圖赫瓦省查薩達地區，大批房屋被洪水淹浸。（Getty Images）

巴基斯坦自6月以來，雨季帶來的豪雨在大部分地區引發暴洪，累計死亡人數已達1033人，包括過去24小時奪走了119條人命。另有上千人受傷，和3300多萬人流離失所，相當於總人口的1/7；並且已經摧毀或重創接近100萬間房屋。

巴基斯坦政府6月初就宣布進入緊急狀態，以因應雨季的洪災 ，但洪災繼續肆虐。巴國國家災害管理局宣布，從26日至27日，又有45人喪生，死亡人數增至982人，另有1456人受傷。

許多地區連外道路中斷，救難人員難以前往災區撤離災民。俾路支斯坦省和信德省災情最嚴重。巴基斯坦總理夏立夫前往信德省視察災區後表示，「災難的嚴重性比預期得大」。

巴基斯坦自6月以來，雨季帶來的豪雨在大部分地區引發暴洪，已造成近1000人死亡、上千人受傷和3300多萬人流離失所。（路透）

信德省的降雨量是8月平均降雨量的近八倍，當地民眾形容是他們經歷過的最嚴重洪災，一位地方官員稱之為「聖經級的大洪水 」。

在拉爾卡納市附近，成千上萬的泥屋沉沒在水下，從遠處看只看到樹梢。在大水稍退的地方，茅草屋頂從水下露出。

此外，今天還有來自北部暴漲河川的大水灌入信德省，數萬人性命仰賴一座有90年歷史的堤壩。

殖民時期在信德省建造的大壩蘇爾庫堤壩（Sukkur Barrage），負責調節印度 河水位、將河水引導到一個龐大的運河系統。管理人員表示：「印度河現正處於高洪水水位。」

印度河河水已在數個地點越堤，若蘇爾庫堤壩無法控制水流，將釀成災難。

巴基斯坦國家災難管理局表示，今年洪患堪比2010年的史上最嚴重洪災，當時全國接近1/5土地泡在水中，罹難人數達到2000多人。