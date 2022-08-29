國葬安倍5爭議 日本輿論反對擴大

日本政府決定9月27日為安倍舉行國葬，輿論反對聲浪卻逐漸擴大。（路透）

日本 前首相安倍 晉三上月8日遭槍擊身亡，震憾全球，日本各界亦充滿悼念。日本政府在案發兩周後決定下月27日為安倍舉行國葬，輿論反對聲浪卻逐漸擴大，疫情 、費用、缺乏法律依據甚至可能違憲都是反對原因。

案發時是日本國會參議院選舉前兩天，安倍到奈良縣奈良市為自民黨候選人站台，舉行街頭演說時，遭男子山上徹也從背後近距離連開兩槍擊中要害，送醫不治，享年67歲。

費用政府埋單

內閣會議上月22日決議，定於9月27日於東京武道館為安倍舉行國葬，預計6400人參加。這將是1967年前首相吉田茂以來，戰後第二位獲國葬的前首相，估計葬禮費用上限約為2.5億日圓（約181.7萬美元），由政府埋單。

然而近一個月來，抗議安倍國葬的聲量逐漸增加。根據NHK上月所作民調，贊成與反對國葬者分別為四成九及三成八。

共同社上月底的民調顯示，五成三受訪者反對國葬；根據每日新聞、富士電視台和朝日電視台20日至21日的民調，反對國葬比率分別為五成三、五成一和五成一。

日本政府決定9月27日為安倍舉行國葬，輿論反對聲浪卻逐漸擴大。（歐新社）

宗教爭議未平

除了民意傾向反對，公民團體、地方政府和學者也不支持。17位作家及大學教授22日聯名呼籲政府中止國葬，並發起為一個月的網路連署行動。

反對安倍國葬的主要原因之一，是安倍之死暴露日本政府和爭議宗教團體統一教的關係密切，以國家規格厚葬安倍，形同鼓勵政治人物和爭議團體的金錢與權力交易。

犯嫌山上表示，他母親對統一教捐獻大筆金錢，弄得家破人亡，所以攻擊疑和統一教有往來的安倍。經過檢視，包括執政黨自民黨在內，許多政治人物都和統一教有關聯。

這一點導致日本首相岸田文雄的支持度大跌，甚至抵消掉參院選舉大勝的光環。他10日宣布內閣第二次改組，換掉與統一教有關的閣員，但媒體發現，新內閣仍有七名官員和統一教有關。

恐侵人民自由

另外，公民團體和學者認為國葬等同強制全民哀悼，侵犯憲法賦予人民的思想自由。公民組織「監督權力犯罪執行委員會」上月21日向東京地院聲請假處分，以濫用國民稅金為由要求凍結相關預算，並打算以違憲提告要求損害賠償1日圓。此外也有其他團體在埼玉、橫濱、大阪等地提出類似聲請。

舉辦於法無據

已故首相國葬在二戰後日本並無法源，由內閣會議決定。聯名反對的高千穗大學教授五野井郁夫說，舉辦國葬於法無據，這樣使用稅金很有問題。

此外，全球正處於能源與通膨危機，高度仰賴能源進口的日本也不例外，所以也有意見認為，此時花錢辦國葬，對國家經濟有弊無利。

疫情期間群聚

日本此刻正面臨第七波新冠肺炎疫情，單日新增確診人數和病歿人數迭創新高。國葬會場將形成大規模群聚，增加染疫風險，也成為批評焦點。

對於國葬爭議，日本政府表示，不會要求所有國民都為安倍哀悼。關於舉辦國葬的法律依據，「內閣府設置法」明定有關國家儀式事務由內閣府執掌，內閣會議決定即可作為舉辦國葬之依據，目前日本政府並無停辦跡象。