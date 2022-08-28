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非法建造及官商勾結 印度炸掉兩棟30層高大樓

中央社／新德里28日專電
伴隨著數聲巨響，印度首都德里衛星城市諾伊達（Noida）境內的超科技雙子塔大樓（Supertech twin towers）頓時崩塌，現場被揚起的塵灰籠罩。 路透
伴隨著數聲巨響，印度首都德里衛星城市諾伊達（Noida）境內的超科技雙子塔大樓（Supertech twin towers）頓時崩塌，現場被揚起的塵灰籠罩。 路透

印度兩棟約100公尺高、蓋到30多層的半完成大樓，因違反建築規範以及官商勾結，今天在一場爆破中化為瓦礫，成為印度歷年來被爆破拆除的最高建築物。

印度時間下午2時30分，伴隨著數聲巨響，首都德里衛星城市諾伊達（Noida）境內的超科技雙子塔大樓（Supertech twin towers）頓時崩塌，現場被揚起的塵灰籠罩。

這兩棟大樓為毗鄰而建，分別高103公尺及97公尺，拆除之前已蓋到33樓和30樓。

2004年，建商推出社區建案，規畫在社區內興建14棟10層高的大樓，但經多次修改計畫，現在社區已擁有15棟12層高的大樓，外加興建中的這兩棟大樓；兩棟樓的樓高規畫也從25層增至41層，建地更是原本承諾保留的社區綠地。

社區住戶協會於2012年年中開始向諾伊達市政當局投訴建商違反承諾以及非法蓋樓，要求撤銷這兩棟大樓的建築許可，同年底告上地方高等法院；2014年，高等法院裁決必須拆除這兩棟超高大樓。

住戶與建商之間的法律戰提升到印度最高法院，最高法院於2021年以雙子塔大樓違反建築規範以及存在官商勾結為由，下令由建商自費拆除，並退費給這兩棟大樓的買主，並附加利息。

爆破是由印度孟買一家公司執行，使用超過3500公斤的炸藥，以「內爆」技術避免碎片向外擴散；這次爆破計畫號稱是印度歷年來規模最大，印度多家電視台，如「今日印度」（India Today）、News18等，都在數公里外的高地進行了直播。

根據電視台報導，為了此次行動，爆破團隊做了許多準備工作，除了覆蓋巨網控制塵土以及碎塊之外，也挖好數道壕溝吸收衝擊波，部署了100輛灑水車、15架抗霧霾砲以及多台塵土吸收器，降低塵土量。

諾伊達當局安排了700名軍警管制交通及維持秩序，週邊數10棟大樓也被包上覆蓋物，住戶被暫時疏散、30餘隻流浪狗被帶走安置。

這兩樓大樓的斷垣殘壁將被運到特定地點，回收可用的金屬及鋼材。

有民眾認為，最高法院沒有必要下令拆除雙子星，可以在社區同意下改建成收容所或社會救濟大樓，但也有民眾認為下令拆除可收殺雞儆猴的效果，讓建商與勾結的不肖政府官員以後不敢亂來。

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