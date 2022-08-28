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俄國阻擋「禁核擴散」條約 耗時1個月大會…無果告終

編譯中心／綜合27日電

俄羅斯近日反對聯合國「禁止核子擴散條約」（NPT），使持續一個月的審議大會無法達成共識。日本首相岸田文雄今天說，對此「感到極為遺憾」，也認為「俄羅斯應負起責任」。

禁止核子擴散條約（NPT）共有191個簽署國，這些國家每5年檢視一次條約，目的是防止核武擴散，促進全面裁減軍備，並提倡共同合作、和平利用核能。中央社引述法新社報導，條約簽署國於8月1日聚集在紐約聯合國總部，展開為期一個月的協商，昨天最後一場會議延遲了數小時才結束。

會後原打算通過一項聯合聲明，卻被俄羅斯擋下，質疑文本帶有所謂的「政治」用意。熟知協商過程的消息人士透露，俄羅斯特別反對有關烏克蘭札波羅熱核電廠的段落。這座歐洲最大核電廠目前正被俄軍占領。

文本草案的最終版本「嚴正關切」札波羅熱核電廠等，多座烏克蘭發電廠周圍的軍事行動，也關切烏克蘭失去對這些電廠的控制權，以及攸關安全的負面影響。

簽署國在會中也討論了許多其他敏感議題，例如伊朗核子計畫和北韓核武測試。各國上次於2015年召開檢討會議時，也未能在諸多重要議題上達成共識。

日本產經新聞報導，岸田因感染新冠肺炎正在隔離，他今天透過視訊方式接受記者採訪時說，維持並強化NPT是邁向核裁軍「唯一現實的方式」。

岸田8月初曾親赴NPT審議大會，以第一位與會的日本首相身分發表演說；為了實現無核武世界，他倡議包括5大重點的「廣島行動方案」（Hiroshima Action Plan）。

岸田今天說，今年審議大會所處環境非常嚴峻，雖然大家竭盡全力持續努力到最後一刻，但結果令人感到十分遺憾。

富士新聞網報導，岸田也表示，除了俄國以外的擁核國都沒有表示反對，「強烈感受到NPT框架的重要性並無改變」。

聯合國秘書長古特瑞斯在今年會議開場時警告，全球正面臨冷戰高峰時期以來最嚴重的核子威脅。他說：「只要出現一個誤會、一次誤判，現在的人類就將遭遇核子毀滅。」

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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