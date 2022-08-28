北極成俄飛彈攻北美捷徑 美國抗衡中俄設「北極大使」

美國表示，北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道，而俄羅斯及中國正進一步布局北極地區，因此美國將設立北極大使一職因應。（美聯社資料照片）

美國表示，將設立北極大使一職以加強外交，突顯美國決心加強對該區的影響力。北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道，而俄羅斯 及中國正進一步布局北極地區。

中央社引述法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）昨天表示，布林肯國務卿即將任命一位無任所大使，負責與其他北極圈國家、原住民和利害關係方交往。

巴特爾說：「北極地區的和平、穩定、繁榮與相互合作對美國具有高度戰略重要性，也是布林肯國務卿的優先要務。」

北極的氣溫上升現象遠超出地球其他地區，展望未來，一度無法穿越的北極航道可能將可容許商船和軍艦通行。俄羅斯潛艦和軍艦不斷加強出入北極附近地區的行動，中國則已在北極圈設立一些研究站，外界普遍認為這是擴大介入北極地區的前奏。

在美國宣布設立上述無任所大使的同時，一項關於北極事務、為期數天的會談正在格陵蘭舉行。這個北極大使將取代先前由美國外交官德哈特（Jim DeHart）擔任的北極協調官。

北約秘書長史托騰柏格（左）最近走訪加拿大的北極區，視察當地的空軍基地。右為加拿大總理杜魯多。（美聯社）

另一方面，北約 （NATO）秘書長史托騰柏格日前出訪加拿大 ，昨強調北約必須強化北側安全以對抗俄羅斯。

法新社報導，史托騰柏格在加拿大亞伯達省冷湖市的空軍基地舉行記者會，「北極地區對歐洲暨大西洋地區來說，具有戰略重要性」，待芬蘭和瑞典正式加入北約後，8個北極國家之中，將有7個是北約成員國。

他還警告：「俄羅斯飛彈和轟炸機抵達北美的最短路徑就是飛越北極點。這使得北美航太防衛司令部（NORAD）的角色對北美和北約來說都舉足輕重。」北美航太防衛司令部是美國和加拿大共同組成的軍事機構。

他還說：「北京和莫斯科承諾加強在北極的實務合作。這構成了深化戰略夥伴關係的一部分，挑戰我們的價值觀和利益。」他表示，北約必須做出反應，加強在北極地區的存在感，並投資發展新的能力。

史托騰柏格與加拿大總理杜魯多參訪了一座冷戰時期的預警雷達站，並視察加拿大的北極軍事演習。

杜魯多表示，加拿大很快會汰換老舊的戰機機隊、更新與美國合作的北美大陸防禦部署。加拿大目前尚未達到北約訂定的國防支出目標。