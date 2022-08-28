我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

北極成俄飛彈攻北美捷徑 美國抗衡中俄設「北極大使」

編譯中心／綜合27日電
美國表示，北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道，而俄羅斯及中國正進一步布局北極地區，因此美國將設立北極大使一職因應。（美聯社資料照片）
美國表示，北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道，而俄羅斯及中國正進一步布局北極地區，因此美國將設立北極大使一職因應。（美聯社資料照片）

美國表示，將設立北極大使一職以加強外交，突顯美國決心加強對該區的影響力。北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道，而俄羅斯及中國正進一步布局北極地區。

中央社引述法新社報導，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）昨天表示，布林肯國務卿即將任命一位無任所大使，負責與其他北極圈國家、原住民和利害關係方交往。

巴特爾說：「北極地區的和平、穩定、繁榮與相互合作對美國具有高度戰略重要性，也是布林肯國務卿的優先要務。」

北極的氣溫上升現象遠超出地球其他地區，展望未來，一度無法穿越的北極航道可能將可容許商船和軍艦通行。俄羅斯潛艦和軍艦不斷加強出入北極附近地區的行動，中國則已在北極圈設立一些研究站，外界普遍認為這是擴大介入北極地區的前奏。

在美國宣布設立上述無任所大使的同時，一項關於北極事務、為期數天的會談正在格陵蘭舉行。這個北極大使將取代先前由美國外交官德哈特（Jim DeHart）擔任的北極協調官。

北約秘書長史托騰柏格（左）最近走訪加拿大的北極區，視察當地的空軍基地。右為加拿大...
北約秘書長史托騰柏格（左）最近走訪加拿大的北極區，視察當地的空軍基地。右為加拿大總理杜魯多。（美聯社）

另一方面，北約（NATO）秘書長史托騰柏格日前出訪加拿大，昨強調北約必須強化北側安全以對抗俄羅斯。

法新社報導，史托騰柏格在加拿大亞伯達省冷湖市的空軍基地舉行記者會，「北極地區對歐洲暨大西洋地區來說，具有戰略重要性」，待芬蘭和瑞典正式加入北約後，8個北極國家之中，將有7個是北約成員國。

他還警告：「俄羅斯飛彈和轟炸機抵達北美的最短路徑就是飛越北極點。這使得北美航太防衛司令部（NORAD）的角色對北美和北約來說都舉足輕重。」北美航太防衛司令部是美國和加拿大共同組成的軍事機構。

他還說：「北京和莫斯科承諾加強在北極的實務合作。這構成了深化戰略夥伴關係的一部分，挑戰我們的價值觀和利益。」他表示，北約必須做出反應，加強在北極地區的存在感，並投資發展新的能力。

史托騰柏格與加拿大總理杜魯多參訪了一座冷戰時期的預警雷達站，並視察加拿大的北極軍事演習。

杜魯多表示，加拿大很快會汰換老舊的戰機機隊、更新與美國合作的北美大陸防禦部署。加拿大目前尚未達到北約訂定的國防支出目標。

北約 加拿大 俄羅斯

上一則

國葬安倍掀波 日本政府不要求降半旗、默哀

延伸閱讀

與俄中競爭 美國將設立北極大使

與俄中競爭 美國將設立北極大使
烏克蘭獨立日 美將宣布30億新軍援…含3款無人機

烏克蘭獨立日 美將宣布30億新軍援…含3款無人機
別抱怨了 北約秘書長疾呼：站出來向烏克蘭提供支持

別抱怨了 北約秘書長疾呼：站出來向烏克蘭提供支持
北約30國簽署芬蘭瑞典入盟協議 流程進入下階段

北約30國簽署芬蘭瑞典入盟協議 流程進入下階段

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
南韓以0.81的出生率，成為全球出生率最低的國家。(美聯社)

快看世界／南韓出生率全球倒數第一 深層原因是...

2022-08-26 16:10
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕