國葬安倍掀波 日本政府不要求降半旗、默哀

日本為遇刺前首相安倍晉三舉辦國葬，定於下月27日舉行。（路透）

日本 內閣會議昨確定，為遇刺前首相安倍 晉三舉辦國葬的近2.5億日圓（下同，約181.7萬美元）經費，將由2022年度預算之預備金支出。因國葬引發日本社會兩極反應，日本政府轉趨低調，不會要求中央政府相關機構及地方政府同步默哀。

共同社報導，安倍國葬費用包括武道館場租3000萬日圓，會場布置、防疫措施、接駁交通及同步口譯等約2.1億日圓，共計2億4900萬日圓，不包含會場周邊警力維安費用。

安倍國葬定於9月27日舉行，美國副總統賀錦麗、法國總統馬克宏 、印度總理莫迪及美國前總統歐巴馬等政要將出席致衰。

內閣官房長官松野博一昨天表示，因政府收到來自各國的哀悼，基於國際禮儀，舉辦國葬有其需要，預定將有6000人與會。

依據往例，首相逝世時政府機關和地方政府會以同步默哀及下半旗等形式悼念，不過此次將不要求。

安倍上月8日在奈良縣為自民黨國會參議員候選人站台進行街頭演說時，遭槍擊不治，享壽67歲。日相岸田文雄上月表示，政府將為安倍舉辦國葬。

然而安倍遇刺案引發社會對政客與統一教嚴格檢視，亦導致岸田二次改組內閣，排除與統一教有往來官員，但仍無法平息爭議。

根據共同社月初所作民調，認為岸田舉辦國葬理由「令人信服」的受訪者約四成二，無法接受者占五成六。民眾反對原因除了統一教，亦包括侵害憲法保障的思想自由、花費過多、第七波疫情等。