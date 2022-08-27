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科索沃與塞爾維亞達成人民自由移動協議

中央社／布魯塞爾27日綜合外電報導

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天宣布，塞爾維亞和科索沃已就兩國之間的人民自由移動協議達成一致。

法新社報導，波瑞爾在網路上發布一段影片聲明表示，塞爾維亞已同意廢除科索沃身份證持有者的出入境證件；科索沃也同意不要求塞爾維亞身份證持有者申辦這些證件。

波瑞爾說，「科索沃塞族人以及所有其他公民將可使用他們的身份證，在科索沃和塞爾維亞之間自由旅行。」

本週稍早，科索沃總理庫提（Albin Kurti）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）在布魯塞爾參加波瑞爾主持的會談，此後雙方達成協議。

科索沃宣布脫離塞爾維亞獨立的14年後，北部約5萬名塞族人仍在使用塞國當局發放的車牌和身分證明文件，同時拒絕承認普里斯汀納（Pristina，科索沃首都）政府及相關機構。

科索沃政府8月初開始向入境的塞爾維亞公民發放更多身分證明文件。科索沃北部的塞族人則因反對上述政府決策，屢次發動抗議，堵住兩條通往過境點的道路。

科索沃於2008年單方面宣布獨立，迄今已獲全球逾100個國家承認。惟塞爾維亞堅稱該地區為該國的兩個自治省之一；俄羅斯也不承認科索沃的獨立國家地位。

歐盟 俄羅斯

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