我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

巴基斯坦暴雨937死「國家緊急狀態」 總理籲國際伸援

編譯中心／綜合27日電

巴基斯坦最近一段時間以來，強降雨引發洪水等災害已致937人死亡、3000多萬人無家可歸。巴政府官員稱進入「國家緊急狀態」，總理謝里夫（Shahbaz Sharif）呼籲國際社會協助。

中新社據巴基斯坦「黎明報」報導指出，氣候變化引發的災害在巴基斯坦造成了沉重的人道主義災難。在上述937位遇難者中，有343人是兒童。

另據美聯社及BBC報導，巴基斯坦近月出現連場暴雨，並導致山洪暴發，根據國家災害管理局（NDMA）統計，全國有大約17萬間房屋在水災中受破壞，道路及近150條橋樑損毀。

南部信德省（Sindh）有大批民眾的家當被洪水沖走，他們留在臨時庇護所等待救濟，除了一無所有，民眾亦憂慮洪水未退再加上渠道淤塞，可能會引起水媒病。謝里夫26日到當地視察，向災民保證政府會提供一切援助。

謝里夫在推特留言，指雨勢持續導致國家面對嚴重打擊，並指900多名死者中，有超過三分一是兒童。他之後與外國使節及國際救援組織代表會面，指今次災情比2010年水災更嚴重，並歸咎於事件是氣候變化引起。

聯合國25日表示，當局已經向旗下援助機構撥出300萬美元賑災，為災民提供衛生、糧食、潔淨食水等日常必需品。

洪水 暴雨 緊急狀態

上一則

莫里森秘密兼任5部長 澳洲責成前法官調查

下一則

國葬安倍意見兩極 日不要求降半旗與默哀

延伸閱讀

陳意涵豪宅斷網停水 直呼暴雨太可怕

陳意涵豪宅斷網停水 直呼暴雨太可怕
印度3月向巴基斯坦誤射飛彈 三名空軍軍官遭革職

印度3月向巴基斯坦誤射飛彈 三名空軍軍官遭革職
半年雨量半天下完 達拉斯千年一遇洪災

半年雨量半天下完 達拉斯千年一遇洪災
印巴分治 兄弟離散75年後終團聚 兩人會面時相擁大哭

印巴分治 兄弟離散75年後終團聚 兩人會面時相擁大哭

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」