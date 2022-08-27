巴基斯坦暴雨937死「國家緊急狀態」 總理籲國際伸援

巴基斯坦最近一段時間以來，強降雨引發洪水 等災害已致937人死亡、3000多萬人無家可歸。巴政府官員稱進入「國家緊急狀態 」，總理謝里夫（Shahbaz Sharif）呼籲國際社會協助。

中新社據巴基斯坦「黎明報」報導指出，氣候變化引發的災害在巴基斯坦造成了沉重的人道主義災難。在上述937位遇難者中，有343人是兒童。

另據美聯社及BBC報導，巴基斯坦近月出現連場暴雨 ，並導致山洪暴發，根據國家災害管理局（NDMA）統計，全國有大約17萬間房屋在水災中受破壞，道路及近150條橋樑損毀。

南部信德省（Sindh）有大批民眾的家當被洪水沖走，他們留在臨時庇護所等待救濟，除了一無所有，民眾亦憂慮洪水未退再加上渠道淤塞，可能會引起水媒病。謝里夫26日到當地視察，向災民保證政府會提供一切援助。

謝里夫在推特留言，指雨勢持續導致國家面對嚴重打擊，並指900多名死者中，有超過三分一是兒童。他之後與外國使節及國際救援組織代表會面，指今次災情比2010年水災更嚴重，並歸咎於事件是氣候變化引起。

聯合國25日表示，當局已經向旗下援助機構撥出300萬美元賑災，為災民提供衛生、糧食、潔淨食水等日常必需品。