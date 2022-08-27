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國葬安倍意見兩極 日不要求降半旗與默哀

編譯莊蕙嘉／即時報導
日本為遇刺前首相安倍晉三舉辦國葬，定於下月27日舉行。（路透）
日本為遇刺前首相安倍晉三舉辦國葬，定於下月27日舉行。（路透）

日本內閣會議廿六日確定，為遇刺前首相安倍晉三舉辦國葬的近二點五億日圓經費，將由二○二二年度預算之預備金支出。因國葬引發日本社會兩極反應，日本政府轉趨低調，不會要求中央政府相關機構及地方政府同步默哀。

共同社報導，安倍國葬費用包括武道館場租三千萬日圓，會場布置、防疫措施、接駁交通及同步口譯等約二點一億日圓，共計兩億四千九百萬日圓，不包含會場周邊警力維安費用。

安倍國葬定於下月廿七日舉行，美國副總統賀錦麗、法國總統馬克宏、印度總理莫迪及美國前總統歐巴馬等政要將出席致衰。

內閣官房長官松野博一廿六日表示，因政府收到來自各國的哀悼，基於國際禮儀，舉辦國葬有其需要，預定將有六千人與會。

依據往例，首相逝世時政府機關和地方政府會以同步默哀及下半旗等形式悼念，不過此次將不要求。

安倍上月八日在奈良縣為自民黨國會參議員候選人站台進行街頭演說時，遭男子山上徹也從背後開槍傷及要害，送醫不治，享壽六十七歲。山上供稱，母親對統一教大筆捐款導致家破人亡，因此對與統一教往來密切的安倍懷恨在心。

日本首相岸田文雄上月表示，政府將為安倍舉辦國葬，表彰他身為二戰後任期最長首相地位，以及對日本的貢獻。這是繼一九六七年吉田茂之後，日本戰後第二位享有國葬殊榮的已故首相。

然而安倍遇刺案引發社會對政客與統一教嚴格檢視，亦導致岸田二次改組內閣，排除與統一教有往來官員，但仍無法平息爭議。

根據共同社月初所作民調，認為岸田舉辦國葬理由「令人信服」的受訪者約四成二，無法接受者占五成六。民眾反對原因除了統一教，亦包括侵害憲法保障的思想自由，花費過多，第七波疫情等。

安倍 日本 馬克宏

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