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制裁奏效？俄大量燃燒天然氣 原應出口德國

編譯中心／綜合27日電
8月26日從芬蘭東部派特拉帝（Pyterlahti）拍攝俄國波爾托瓦亞天然氣廠燃除冒出的火焰。（美聯社）
8月26日從芬蘭東部派特拉帝（Pyterlahti）拍攝俄國波爾托瓦亞天然氣廠燃除冒出的火焰。（美聯社）

BBC引述分析報導，在歐洲能源成本飆升之際，俄羅斯一座天然氣廠卻每天燃除大量天然氣，燃燒時產生的二氧化碳恐會加速北極冰層融化。專家表示，這些天然氣原本是要出口到德國

專家表示，靠近芬蘭邊境、位於俄羅斯聖彼得堡西北方波爾托瓦亞（Portovaya）的液態天然氣廠，每天燃除價值約1000萬美元的天然氣。來自附近邊境的芬蘭民眾從6月開始就發現，這座工廠冒出熊熊火焰。

萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）的分析指出，每天這座工廠燒掉約434萬立方公尺的天然氣。研究人員表示：「由於對俄國實施貿易禁運，俄國無法製造處理石油和天然氣時需要的高品質閥門，也許有些閥門壞了，但無法進行替換。」科學家表示，這樣每天持續燒下去，會對財務和環境造成負擔。

8月24日拍攝的衛星影像，顯示俄國波爾托瓦亞天然氣廠燃除天然氣。（路透）
8月24日拍攝的衛星影像，顯示俄國波爾托瓦亞天然氣廠燃除天然氣。（路透）

於此同時，德國及法國2023年電價飆破歷史新高。德國電力期貨價格飆升至每兆瓦/小時（MWh）850歐元（約848美元），法國電力期貨價格則飆破每兆瓦/小時1000歐元（約998美元）。去年，德法兩國電力期貨價格僅每兆瓦/小時85歐元（約84美元）。

為了節省能源，芬蘭當局呼籲民眾今年冬天降低暖氣使用、縮短淋浴及在三溫暖的時間，並將於10月10日起展開「降低一度」（A degree lower）節能活動。三溫暖是芬蘭傳統，據估計該國約有多達300萬個三溫暖場所，供國內500萬人使用。

另一方面，烏俄雙方持續在烏國札波羅熱核電廠附近展開軍事行動，險象環生。稍早，烏克蘭指控俄軍在核電廠附近進行砲擊，導致反應爐和電網連接中斷，「世界差點遭遇核災難」。烏克蘭國家核電公司26日表示，核電站的一個反應堆已重新與烏電網連接，開始供電。

天然氣 德國 邊境

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