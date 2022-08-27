英國能源費漲80％ 貧戶過冬難「最淒涼聖誕節」

英國能源監管機構Ofgem宣布，10月起能源價格上限將上調80％，示威者26日舉著標語牌在Ofgem外抗議。（美聯社）

冬天即將來臨，英國 政府今天在嚴重的生活費用暴增危機中，宣布自10月起，電力和天然氣 價格上限大幅提高80%，平均為3549英鎊（約4164美元）。專家說，這次漲幅幾乎翻了一倍，很可能迫使數百萬人陷入沒錢買燃料的困境，不得不在暖氣和糧食之間做出選擇。

新措施10月1日起生效，全國2400萬戶家庭或將面臨能源費上漲，儘管英國政府將提供現金補貼，但多達4成家庭被指將難以負擔新帳單。消息傳出後，慈善團體強烈抗議。他們認為，英國的通貨膨脹率已經突破10%，由於能源費用暴增，預期未來數月還將高達13%，許多家庭將面臨多年來「最淒涼的聖誕節 」之一。

英國目前的通膨率已達1982年以來最高點，預料年底之前將步入衰退。約克大學（University of York）估計，58%的英國家庭明年將面臨燃料短缺的風險。

明年1月危機預料還會進一步惡化，因為從明年起，Ofgem將會每3個月評估一次能源價格上限，而非過去的每年兩次，因此推估英國家庭的平均帳單可能會超過5000英鎊。

英國能源監管機構Ofgem宣布，10月起能源價格上限將上調80％，示威者26日舉著標語牌在Ofgem外抗議。（美聯社）

Ofgem聲明表示：「這次（能源價格上限）調高，是反映全球天然氣批發價格持續飆升，又因俄羅斯逐漸斷供天然氣給歐洲而漲得更高，到了破紀錄的地步。」Ofgem執行長布瑞利（Jonathan Brearley）警告，能源價格恐怕還會繼續漲。

英國電價飛漲速度驚人，小商家衝擊最大，有些店家的新一年度電費高達原本的三倍以上，可能迫使逾半數商家縮短營業時間，甚至歇業。英國民生用電稅金為5%，但小商家要付20%的營業稅，加上他們不受監管機構「天然氣及電力市場局」（Ofgem）的電價上限保障，新一年的電價帳單驚人。專家警告，恐將有54%的英國小商家因電費成本暴增，無法再經營下去。

英國每日郵報報導，莉莉和史都華•比頓夫婦在北約克夏郡經營複合式農場商店「Ainsty Farm Shop」，包括肉品屠宰、烘焙坊和熟食店，服務地方已有22年。

但是他們收到10月開始的新一年度天然氣和電費帳單時嚇壞了，因為金額從前一年度的2萬英鎊（約2萬3584美元）暴增至7萬6000英鎊（約8萬9700美元），漲幅超過兩倍。比頓夫婦說，他們別無選擇，只能歇業。