我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

英國能源費漲80％ 貧戶過冬難「最淒涼聖誕節」

編譯莊蕙嘉／綜合26日電
英國能源監管機構Ofgem宣布，10月起能源價格上限將上調80％，示威者26日舉著標語牌在Ofgem外抗議。（美聯社）
英國能源監管機構Ofgem宣布，10月起能源價格上限將上調80％，示威者26日舉著標語牌在Ofgem外抗議。（美聯社）

冬天即將來臨，英國政府今天在嚴重的生活費用暴增危機中，宣布自10月起，電力和天然氣價格上限大幅提高80%，平均為3549英鎊（約4164美元）。專家說，這次漲幅幾乎翻了一倍，很可能迫使數百萬人陷入沒錢買燃料的困境，不得不在暖氣和糧食之間做出選擇。

新措施10月1日起生效，全國2400萬戶家庭或將面臨能源費上漲，儘管英國政府將提供現金補貼，但多達4成家庭被指將難以負擔新帳單。消息傳出後，慈善團體強烈抗議。他們認為，英國的通貨膨脹率已經突破10%，由於能源費用暴增，預期未來數月還將高達13%，許多家庭將面臨多年來「最淒涼的聖誕節」之一。

英國目前的通膨率已達1982年以來最高點，預料年底之前將步入衰退。約克大學（University of York）估計，58%的英國家庭明年將面臨燃料短缺的風險。

明年1月危機預料還會進一步惡化，因為從明年起，Ofgem將會每3個月評估一次能源價格上限，而非過去的每年兩次，因此推估英國家庭的平均帳單可能會超過5000英鎊。

英國能源監管機構Ofgem宣布，10月起能源價格上限將上調80％，示威者26日舉...
英國能源監管機構Ofgem宣布，10月起能源價格上限將上調80％，示威者26日舉著標語牌在Ofgem外抗議。（美聯社）

Ofgem聲明表示：「這次（能源價格上限）調高，是反映全球天然氣批發價格持續飆升，又因俄羅斯逐漸斷供天然氣給歐洲而漲得更高，到了破紀錄的地步。」Ofgem執行長布瑞利（Jonathan Brearley）警告，能源價格恐怕還會繼續漲。

英國電價飛漲速度驚人，小商家衝擊最大，有些店家的新一年度電費高達原本的三倍以上，可能迫使逾半數商家縮短營業時間，甚至歇業。英國民生用電稅金為5%，但小商家要付20%的營業稅，加上他們不受監管機構「天然氣及電力市場局」（Ofgem）的電價上限保障，新一年的電價帳單驚人。專家警告，恐將有54%的英國小商家因電費成本暴增，無法再經營下去。

英國每日郵報報導，莉莉和史都華•比頓夫婦在北約克夏郡經營複合式農場商店「Ainsty Farm Shop」，包括肉品屠宰、烘焙坊和熟食店，服務地方已有22年。

但是他們收到10月開始的新一年度天然氣和電費帳單時嚇壞了，因為金額從前一年度的2萬英鎊（約2萬3584美元）暴增至7萬6000英鎊（約8萬9700美元），漲幅超過兩倍。比頓夫婦說，他們別無選擇，只能歇業。

英國 天然氣 聖誕節

上一則

馬克宏是敵是友？英相熱門人選特拉斯「尚無定論」挨批

延伸閱讀

歐洲天然氣價格飆史高 化肥業者遭重創產能狂減7成

歐洲天然氣價格飆史高 化肥業者遭重創產能狂減7成
素顏角逐英國小姐后冠 20歲大學生天生麗質晉決賽

素顏角逐英國小姐后冠 20歲大學生天生麗質晉決賽
不可接受 3歐洲議員怒批英國「排放汙水至英吉利海峽」

不可接受 3歐洲議員怒批英國「排放汙水至英吉利海峽」
馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說

馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」