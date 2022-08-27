馬克宏是敵是友？英相熱門人選特拉斯「尚無定論」挨批

英國外交大臣特拉斯，攝於25日。（歐新社）

英國 外交大臣特拉斯昨天出席保守黨黨魁選舉拉票活動，主持人在快問快答環節詢問法國總統馬克宏 是「朋友或敵人」，而她答稱「尚無定論」（The Jury is out），隨即受到黨內外政敵的抨擊。

BBC報導，從即時轉播畫面可見，特拉斯的答案獲得觀眾抱以熱烈掌聲。她接著又說，要是自己當上首相，將就「實際行動、而不是言詞」判斷馬克宏。特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克被問到同一問題時，他則答稱馬克宏是「朋友」。

法國總統馬克宏，成為英國首相選舉的問題之一。（歐新社）

官方反對黨、工黨的影子外相拉米指責特拉斯「嚴重缺乏判斷力」，並稱她侮辱了「英國最親密盟國」之一。

前保守黨內閣副大臣巴維爾也對此質疑，稱「還以為外交大臣很清楚我們跟法國處於軍事同盟」。曾任司法大臣的高克也批評，「這是迎合觀眾」。

中央社引述法新社報導，英法關係在英國脫歐 、從法國進入英國的移民激增，以及如何處理俄烏戰爭等問題上，一直很緊繃。

去年9月，澳洲毀棄與法國的潛艦交易，改與美英合作打造核動力潛艦，激怒法國。而英法同為七大工業國集團（G7）成員，兩國也因英國脫歐引發漁權糾紛等爭端。

3名法國籍的歐洲議員近日指控英國向英吉利海峽和北海排放未經處理的污水，且正在威脅人類健康、海洋生物和漁業。（美聯社）

近日兩國關係又因「汙水處理」問題添上一筆爭端。3名法國籍的歐洲議員指控英國向英吉利海峽和北海排放未經處理的污水，正在威脅人類健康、海洋生物和漁業。

衛報報導，提出指控的議員已要求歐盟委員會尋求「政治和法律途徑」來阻止污染，同時指責英國背棄國際環境法規。議員強調「儘管如此英國還是選擇降低其水質標準，這對歐盟成員國在過去20年中所做的努力來說是不可接受的」。