我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

馬克宏是敵是友？英相熱門人選特拉斯「尚無定論」挨批

編譯中心／綜合26日電
英國外交大臣特拉斯，攝於25日。（歐新社）
英國外交大臣特拉斯，攝於25日。（歐新社）

英國外交大臣特拉斯昨天出席保守黨黨魁選舉拉票活動，主持人在快問快答環節詢問法國總統馬克宏是「朋友或敵人」，而她答稱「尚無定論」（The Jury is out），隨即受到黨內外政敵的抨擊。

BBC報導，從即時轉播畫面可見，特拉斯的答案獲得觀眾抱以熱烈掌聲。她接著又說，要是自己當上首相，將就「實際行動、而不是言詞」判斷馬克宏。特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克被問到同一問題時，他則答稱馬克宏是「朋友」。

法國總統馬克宏，成為英國首相選舉的問題之一。（歐新社）
法國總統馬克宏，成為英國首相選舉的問題之一。（歐新社）

官方反對黨、工黨的影子外相拉米指責特拉斯「嚴重缺乏判斷力」，並稱她侮辱了「英國最親密盟國」之一。

前保守黨內閣副大臣巴維爾也對此質疑，稱「還以為外交大臣很清楚我們跟法國處於軍事同盟」。曾任司法大臣的高克也批評，「這是迎合觀眾」。

中央社引述法新社報導，英法關係在英國脫歐、從法國進入英國的移民激增，以及如何處理俄烏戰爭等問題上，一直很緊繃。

去年9月，澳洲毀棄與法國的潛艦交易，改與美英合作打造核動力潛艦，激怒法國。而英法同為七大工業國集團（G7）成員，兩國也因英國脫歐引發漁權糾紛等爭端。

3名法國籍的歐洲議員近日指控英國向英吉利海峽和北海排放未經處理的污水，且正在威脅...
3名法國籍的歐洲議員近日指控英國向英吉利海峽和北海排放未經處理的污水，且正在威脅人類健康、海洋生物和漁業。（美聯社）

近日兩國關係又因「汙水處理」問題添上一筆爭端。3名法國籍的歐洲議員指控英國向英吉利海峽和北海排放未經處理的污水，正在威脅人類健康、海洋生物和漁業。

衛報報導，提出指控的議員已要求歐盟委員會尋求「政治和法律途徑」來阻止污染，同時指責英國背棄國際環境法規。議員強調「儘管如此英國還是選擇降低其水質標準，這對歐盟成員國在過去20年中所做的努力來說是不可接受的」。

英國 馬克宏 脫歐

上一則

靠攏中國？索羅門拒英美巡邏艦入港靠泊

下一則

英國能源費漲80％ 貧戶過冬難「最淒涼聖誕節」

延伸閱讀

馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說

馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說
卡戴珊、史特龍等南加名人不甩節水令 用水大超標

卡戴珊、史特龍等南加名人不甩節水令 用水大超標
英通膨飆破10%經濟瀕衰退 首相候選人財經政見比一比

英通膨飆破10%經濟瀕衰退 首相候選人財經政見比一比
英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點

英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」