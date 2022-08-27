我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

靠攏中國？索羅門拒英美巡邏艦入港靠泊

編譯中心／綜合26日電
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。（取材自推特）
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。（取材自推特）

CNN與美國軍報「星條旗報」報導，太平洋島國索羅門群島最近拒絕美國海岸防衛隊一艘巡邏艦入港進行預定靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。

根據報導，以關島為母港的海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛•亨利號」（USCGC Oliver Henry）原定赴瓜達坎納爾島進行常規後勤靠泊。但海岸防衛隊第14管區發言人克莉絲汀．甘上尉（Lt. Kristin Kam）昨天透過電郵表示，「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該艦在霍尼亞拉加油與補給的外交許可」。

甘上尉表示，奧利佛•亨利號因此轉到巴布亞紐幾內亞加油與補給，「美國國務院正跟索羅門群島政府保持聯繫，預期所有未來許可都將提供給美國艦艇」。

「SeaWaves」雜誌24日則推文表示，奧利佛•亨利號與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）均被索羅門群島拒絕入港。英國皇家海軍婉拒評論此事，僅在聲明指船艦計畫不斷受到審查，修改計畫是常見做法。

另一方面，澳洲為抗衡中國勢力，在印太地區強化軍事影響力，並向美國採購價值19.5億美元的軍用直升機和相關配備。軍購案已獲美國國務院批准。

路透報導，美國國防部今天表示，澳洲之前希望購得40架洛克希德馬丁公司UH-60M黑鷹直升機。美澳這次軍售案，正值世界各國政府眼看俄羅斯侵略烏克蘭，讓武器系統的採購意願更加強烈之際。

美國國務院5月才批准澳洲採購高機動性火箭發射系統，也同意盟國高達31億美元軍購。此外，美國國務院今天也批准對摩洛哥高達1.411億美元、聯合戰術無線電系統的可能軍售案。

在中國企圖提升在印太地區影響力下，澳洲過去幾年不斷增加國防預算。去年，澳洲與美英簽訂核子動力潛艦的採購協議。

澳洲 國務院 皇家

上一則

制裁奏效？俄大量燃燒天然氣 原應出口德國

下一則

馬克宏是敵是友？英相熱門人選特拉斯「尚無定論」挨批

延伸閱讀

「降低通膨法案」生效 Hyundai、Kia韓製電動車出現大危機

「降低通膨法案」生效 Hyundai、Kia韓製電動車出現大危機
全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣
與俄中競爭 美國將設立北極大使

與俄中競爭 美國將設立北極大使
美國勞力短缺 需接納更多技術類移民

美國勞力短缺 需接納更多技術類移民

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
外套上裝載電風扇成為「空調外套」，這類衣服正在高溫難耐的日本流行開來。(截取自Nautica Instagram賬號)

快看世界／太熱了...「空調外套」在日本悄然普及

2022-08-24 12:34

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」