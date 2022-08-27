靠攏中國？索羅門拒英美巡邏艦入港靠泊

索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。（取材自推特）

CNN與美國軍報「星條旗報」報導，太平洋島國索羅門群島最近拒絕美國海岸防衛隊一艘巡邏艦入港進行預定靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。

根據報導，以關島為母港的海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛•亨利號」（USCGC Oliver Henry）原定赴瓜達坎納爾島進行常規後勤靠泊。但海岸防衛隊第14管區發言人克莉絲汀．甘上尉（Lt. Kristin Kam）昨天透過電郵表示，「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該艦在霍尼亞拉加油與補給的外交許可」。

甘上尉表示，奧利佛•亨利號因此轉到巴布亞紐幾內亞加油與補給，「美國國務院 正跟索羅門群島政府保持聯繫，預期所有未來許可都將提供給美國艦艇」。

「SeaWaves」雜誌24日則推文表示，奧利佛•亨利號與英國皇家 海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）均被索羅門群島拒絕入港。英國皇家海軍婉拒評論此事，僅在聲明指船艦計畫不斷受到審查，修改計畫是常見做法。

The Solomon Islands, now under the thumb of China, have denied entry to HMS Spey and USCGC Oliver Henry. US Coast Guard photos. pic.twitter.com/TG9lKnv6eX — SeaWaves Magazine (@seawaves_mag) 2022年8月24日

另一方面，澳洲 為抗衡中國勢力，在印太地區強化軍事影響力，並向美國採購價值19.5億美元的軍用直升機和相關配備。軍購案已獲美國國務院批准。

路透報導，美國國防部今天表示，澳洲之前希望購得40架洛克希德馬丁公司UH-60M黑鷹直升機。美澳這次軍售案，正值世界各國政府眼看俄羅斯侵略烏克蘭，讓武器系統的採購意願更加強烈之際。

美國國務院5月才批准澳洲採購高機動性火箭發射系統，也同意盟國高達31億美元軍購。此外，美國國務院今天也批准對摩洛哥高達1.411億美元、聯合戰術無線電系統的可能軍售案。

在中國企圖提升在印太地區影響力下，澳洲過去幾年不斷增加國防預算。去年，澳洲與美英簽訂核子動力潛艦的採購協議。