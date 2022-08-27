約旦王儲將娶沙烏地千金 兩國關係料回暖

約旦王儲胡笙（左）近日與沙烏地富商千金薩芙（右）訂婚。（Getty Images）

約旦及沙烏地曾為盟友，互動卻於2021降至冰點。如今約旦王儲將迎娶沙烏地千金，分析人士認為，這將為兩國關係注入「新動能」，有助和緩緊張氣氛，但不太可能調解分歧，雙邊仍不具戰略關係。

約旦王儲胡笙，近日與沙烏地富商千金薩芙訂婚。訂婚儀式於薩芙位於沙國首都利雅德的家中舉行，準新娘的家人、約旦國王阿布杜拉二世、王后芮尼雅及其他約旦王室成員都出席觀禮。

綜合兩國新聞報導，28歲的薩芙在利雅德出生、成長，曾於紐約雪城大學（Syracuse University）攻讀建築，她可能成為約旦首位具有沙烏地血統的王妃。訂婚消息宣布後，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼致電祝賀這對準新人。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，胡笙與薩芙訂婚，正值沙烏地與約旦關係解凍之際。兩國據稱於近幾個月開始推動和解。

約旦國王阿布杜拉二世去年只出訪沙烏地一次。今年7月中東地區領導人峰會前夕，穆罕默德．沙爾曼5年來首訪約旦，表達強化關係的高度意願。

約旦政治學學會（Jordanian Political Science Society）會長施奈卡特（Khaled Shneikat）表示，約旦王儲與薩芙訂婚，為兩國關係持續發展注入「新動能」。「時間將告訴我們，這是否會有結果，但是一開始，這類婚姻將對強化兩國關係及和解方面產生影響」。

「我相信國王阿布杜拉二世不喜歡沙國王儲穆罕默德．沙爾曼，反之亦然」，一名不願具名的分析師 說道。他表示，「訂婚可以緩解這種關係到一定程度，也可以改變穆罕默德．沙爾曼對約旦王室的態度」。

政治分析家及資深記者歐馬利（Raed Omari）指出，約旦需要與產油大國沙烏地建立戰略關係，以展開經濟及安全合作。尤其約旦通貨膨脹 及失業問題漸趨嚴重，與沙國合作更顯重要。

他說，「王儲與沙烏地國民的婚姻，將對強化雙邊關係方面做出巨大貢獻」。

此外，約旦王儲訂婚的時機，落在約旦公主伊曼（Princess Iman）與委內瑞拉企業家塞米奧蒂斯（Jameel Alexander Thermiotis）訂婚的一個月後。

伊曼是約旦國王第一個訂婚的孩子，但是塞米奧蒂斯不是阿拉伯人，據說也非穆斯林，這樁婚事遭到許多約旦人反對。約旦若干民眾也不贊成王室成員與非約旦人結為連理。

約旦哈希米王朝（Hashemite）是伊斯蘭教創始人先知穆罕默德的直系後代，這對於王室作為約旦統治者的合法性至關重要。

一位不願具名的約旦民眾指出，伊曼公主訂婚「其實真的很令人吃驚，在某種程度上，讓人們很不滿」，而王儲訂婚「讓約旦民眾平靜下來；我們很高興他沒有有樣學樣」。

馬迪認為，約旦人樂見王儲與阿拉伯穆斯林女孩訂婚。訂婚對王儲及王室而言都是好事。未來一段時間內，雙方關係會更佳。