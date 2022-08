進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

CNN與美國軍報《星條旗報》26日報導,太平洋島國索羅門群島(Solomon Islands)最近拒絕美國海岸防衛隊一艘巡邏艦(Cutter)入港進行預定靠泊,進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。

根據報導,以關島為母港的海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛.亨利號」(USCGC Oliver Henry)原定赴瓜達坎納爾島(Guadalcanal)進行常規後勤靠泊。但海岸防衛隊第14管區發言人克莉絲汀.甘上尉(Lt. Kristin Kam)25日透過電郵表示,「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該艦在霍尼亞拉(Honiara)加油與補給的外交許可」。

基於行動安全考量,海岸防衛隊婉拒透露「奧利佛.亨利號」原本打算進行瓜島靠泊的日期,但甘上尉表示,「奧利佛.亨利號」因此轉到巴布亞紐幾內亞 加油與補給,「美國國務院正跟索羅門群島政府保持聯繫,預期所有未來許可都將提供給美國艦艇」。

根據美國海岸防衛隊的官方新聞稿,「奧利佛.亨利號」23日抵達巴布亞紐幾內亞的摩斯比港(Port Moresby)進行港口訪問。

《SeaWaves》雜誌24日則推文表示,「奧利佛.亨利號」與英國皇家 海軍巡邏艦「史佩號」(HMS Spey)均被索羅門群島拒絕入港。英國皇家海軍婉拒評論此事,僅在聲明指船艦計畫不斷受到審查,修改計畫是常見做法。出於行動安全的理由,他們不會討論細節。

The Solomon Islands, now under the thumb of China, have denied entry to HMS Spey and USCGC Oliver Henry. US Coast Guard photos. pic.twitter.com/TG9lKnv6eX