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進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

編譯周辰陽／即時報導
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

CNN與美國軍報《星條旗報》26日報導，太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）最近拒絕美國海岸防衛隊一艘巡邏艦（Cutter）入港進行預定靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國。

根據報導，以關島為母港的海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（USCGC Oliver Henry）原定赴瓜達坎納爾島（Guadalcanal）進行常規後勤靠泊。但海岸防衛隊第14管區發言人克莉絲汀．甘上尉（Lt. Kristin Kam）25日透過電郵表示，「索羅門群島政府沒有回應美國政府申請該艦在霍尼亞拉（Honiara）加油與補給的外交許可」。

基於行動安全考量，海岸防衛隊婉拒透露「奧利佛．亨利號」原本打算進行瓜島靠泊的日期，但甘上尉表示，「奧利佛．亨利號」因此轉到巴布亞紐幾內亞加油與補給，「美國國務院正跟索羅門群島政府保持聯繫，預期所有未來許可都將提供給美國艦艇」。

根據美國海岸防衛隊的官方新聞稿，「奧利佛．亨利號」23日抵達巴布亞紐幾內亞的摩斯比港（Port Moresby）進行港口訪問。

《SeaWaves》雜誌24日則推文表示，「奧利佛．亨利號」與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）均被索羅門群島拒絕入港。英國皇家海軍婉拒評論此事，僅在聲明指船艦計畫不斷受到審查，修改計畫是常見做法。出於行動安全的理由，他們不會討論細節。

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