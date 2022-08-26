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馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說

編譯周辰陽／即時報導
英國外交大臣特拉斯。（歐新社）
英國外交大臣特拉斯。（歐新社）

英國外交大臣特拉斯25日出席保守黨黨魁選舉拉票活動（Hustings），主持人在快問快答環節詢問法國總統馬克宏是「朋友或敵人」，而她答稱「懸而未決」（The Jury is out），隨即受到黨內外政敵的抨擊。

從即時轉播畫面可見，特拉斯的答案獲得觀眾抱以熱烈掌聲。她接著又說，要是自己當上首相，將就「實際行動、而不是言詞」（Deeds not words）判斷馬克宏。

BBC報導，特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克也被問到同一個問題時，他則答稱馬克宏是「朋友」。

外界普遍認為特拉斯在次任保守黨黨魁與英國首相的兢爭居於明顯領先地位，官方反對黨、工黨的影子外相拉米（David Lammy）指責特拉斯「嚴重缺乏判斷力」，並稱她侮辱了「英國最親密盟國」之一。

前保守黨內閣副大臣巴維爾（Gavin Barwell）也對此表達質疑，稱「還以為外交大臣很清楚我們跟法國處於軍事同盟」。曾任司法大臣的高克（David Gauke）也說，「這是迎合觀眾（Playing to the gallery），接著就讓觀眾的偏見進入你的腦袋，特別是當現在正是試圖分裂西方國家的最糟糕時候之一」。

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