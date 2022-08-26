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原先紀錄保持國 南韓再破「全球生育率最低紀錄」

編譯張君堯／即時報導
根據24日公布的官方數據，南韓打破自身保持的「世界最低生育率記錄」，該國近年也正努力扭轉其多年來出生率下降的趨勢。（路透）
根據24日公布的官方數據，南韓打破自身保持的「世界最低生育率記錄」，該國近年也正努力扭轉其多年來出生率下降的趨勢。（路透）

根據24日公布的官方數據，南韓打破自身保持的「世界最低生育率記錄」，該國近年也正努力扭轉其多年來出生率下降的趨勢。

CNN報導，根據政府的統計數據，南韓生育率在2021年降至0.81、比前一年再下降0.03%。南韓的出生率自2015年以來一直呈現下降趨勢，2020年該國的死亡人數首次超過出生人數，意味著人數減少、也就是所謂的「人口死亡交叉」。

隨著生育率下降，南韓女性的生育年齡也越來越晚。根據統計局的數據，2021年生育女性的平均年齡為33.4歲、比前一年大0.2歲。與此同時，南韓人口也在老齡化，專家擔心工作年齡人口未來會面臨太少的窘境，截至去年11月，16.8%的南韓人民年齡在65歲以上，而只有11.8%的人年齡在14歲以下。

南韓和日本的出生率下降背後皆有類似原因，包括苛刻的工作文化、停滯不前的薪資、不斷上漲的生活成本和飛漲的房價。許多南韓女性更表示「只是沒有時間、金錢或情感能力去約會」，因為在競爭激烈的就業市場中將自己的職崖放在首位，更經常面臨重男輕女和性別不平等等劣勢。

近年來，南韓政府也曾出台多項措施來應對生育率下降的問題，包括允許父母雙方同時休育兒假和延長帶薪育兒假等。

南韓 就業 房價

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