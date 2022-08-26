墨國廉航班機爆炸巨響 乘客拍到右引擎噴出火光跟火花

墨西哥廉航「愉快空中巴士航空」一架空中巴士A320飛機23日原定從墨國瓜達拉哈拉飛往美國洛杉磯，但因為故障導致其中一具引擎在飛行途中冒出火花，不得不原機折返。（美聯社 & Storyful / Kimberly Garcia）

Storyful報導，墨西哥 廉航「愉快空中巴士航空」（Viva Aerobus）證實，該公司一架空中巴士A320飛機23日因為發生故障，導致其中一具引擎在飛行途中冒出火花，不得不原機折返。

這一架飛機是從墨國瓜達拉哈拉（Guadalajara）飛往洛杉磯 的愉快空中巴士航空VB518航班，從機上乘客賈西 亞（Kimberly Garcia）錄製的影片可見，火光跟火花從飛機右引擎噴出，有人則連喊「放輕鬆」、「那是著火了嗎？」，似乎是目擊者賈西亞的女子則答稱，「我們有另一具引擎吧？所以…」。

賈西亞告訴Storyful，她在起飛後約10分鐘首先聽到響亮的爆炸聲，「大家都開始恐慌，能聽到尖叫、哭泣與人們在祈禱」。她透露，「我們必須按下大約6次的緊急按鈕，這才引起機組員的注意，因為他們還沒有用揚聲器跟我們通報任何事情」。

愉快空中巴士航空跟Storyful證實，這起事件發生在當地時間晚上10時03分，即VB518航班起飛的幾分鐘後，「有個跟2號引擎相關的故障，導致因金屬摩擦而冒出火花」，機組員隨後將飛機開回瓜達拉哈拉國際機場，在晚上10時45分成功著陸，也確認了機上所有乘客跟全體機組員的安全。他們還沒有關於此事件原因的訊息，並對此事可能造成的不便深表遺憾。