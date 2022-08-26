我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

安倍國葬砸2.5億日圓 過半日本人反對 傳歐巴馬將出席

編譯中心／綜合25日電
8月19日，民眾在日本東京眾議院第二議員會館前抗議為安倍舉行「國葬」。（新華社）
8月19日，民眾在日本東京眾議院第二議員會館前抗議為安倍舉行「國葬」。（新華社）

日本富士電視台今天報導，日本政府決定前首相安倍晉三的國葬流程，將定為民眾也可獻花的形式，國葬經費約2.5億日圓（約182.9萬美元）左右，相關形式及經費方案將在26日內閣會議正式通過。據悉，美國前總統歐巴馬、法國總統馬克宏與德國前總理梅克爾都將出席安倍國葬。

安倍國葬定9月27日於東京的日本武道館舉行。日本政府說，2.5億日圓經費包括國葬會場運營費、安保強化費、獻花費等。日本政府考慮在武道館外設置獻花台，供普通民眾使用。

產經新聞報導，安倍國葬擬邀請6400人列席，規模超過二戰後唯一辦過國葬的前首相吉田茂。55年前同樣在日本武道館舉行的前首相吉田茂國喪，出席者約6200人。

2018年歐巴馬（左1）卸任美國總統後再訪日，日相安倍（左2）邀他到久兵衛吃午餐...
2018年歐巴馬（左1）卸任美國總統後再訪日，日相安倍（左2）邀他到久兵衛吃午餐。（路透）

報導指出，美國前總統歐巴馬、法國總統馬克宏與德國前總理梅克爾，都將出席安倍國葬。此外，印度總理莫迪也正在研議出席。莫迪2018年10月訪問日本時，安倍曾在自己位於山梨縣內別墅招待莫迪，兩人良好交情為外界周知。

不過，日本政府決定辦國葬一事在國內引發諸多爭議。近期多家日媒民調顯示，過半數日本民眾反對為安倍舉辦國葬，原因包括於法無據、政府不應出資等。

二戰前，日本國葬令規定，只有日皇夫婦、太上皇夫婦、皇子皇孫以及對國家作出重大貢獻的人，才能享受國葬殊榮。前首相伊藤博文、山縣有朋和指揮偷襲珍珠港的日軍將領山本五十六等人，都在死後獲得國葬哀榮。

二戰結束後，日本廢除國葬令，關於國葬再也沒有法理依據。不過，1967年過世的吉田茂卻破例獲得國葬，成為安倍之前二戰後唯一獲得國葬的首相。

日本政府為舉辦安倍國喪，目前以中曾根國喪的規模、經費等做為參考進行規畫，近期內閣會議將做出決定。前首相中曾根康弘的聯合喪禮，2020年10月17日在東京舉行，由內閣與自民黨合辦。這場聯合喪禮總經費約2億日圓（約146萬美元），政府約負擔半數金額。

日本 安倍 馬克宏

上一則

不滿澳媒貶中 索羅門揚言驅逐記者 外界憂民主倒退

下一則

俄擬斷核電廠連接烏電網 冷卻系統恐「災難性故障」

延伸閱讀

安倍晉三辭世49天 日年輕人號召上網獻花

安倍晉三辭世49天 日年輕人號召上網獻花
日本政府籌備安倍晉三國喪 總經費2億 最多6400人列席

日本政府籌備安倍晉三國喪 總經費2億 最多6400人列席
不滿國家干預個人思想 日17作家學者連署反對安倍國葬

不滿國家干預個人思想 日17作家學者連署反對安倍國葬
反安倍國葬聲浪漸大 作家學者聯名呼籲政府中止

反安倍國葬聲浪漸大 作家學者聯名呼籲政府中止

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣