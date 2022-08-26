安倍國葬砸2.5億日圓 過半日本人反對 傳歐巴馬將出席

8月19日，民眾在日本東京眾議院第二議員會館前抗議為安倍舉行「國葬」。（新華社）

日本 富士電視台今天報導，日本政府決定前首相安倍 晉三的國葬流程，將定為民眾也可獻花的形式，國葬經費約2.5億日圓（約182.9萬美元）左右，相關形式及經費方案將在26日內閣會議正式通過。據悉，美國前總統歐巴馬、法國總統馬克宏 與德國前總理梅克爾都將出席安倍國葬。

安倍國葬定9月27日於東京的日本武道館舉行。日本政府說，2.5億日圓經費包括國葬會場運營費、安保強化費、獻花費等。日本政府考慮在武道館外設置獻花台，供普通民眾使用。

產經新聞報導，安倍國葬擬邀請6400人列席，規模超過二戰後唯一辦過國葬的前首相吉田茂。55年前同樣在日本武道館舉行的前首相吉田茂國喪，出席者約6200人。

2018年歐巴馬（左1）卸任美國總統後再訪日，日相安倍（左2）邀他到久兵衛吃午餐。（路透）

報導指出，美國前總統歐巴馬、法國總統馬克宏與德國前總理梅克爾，都將出席安倍國葬。此外，印度總理莫迪也正在研議出席。莫迪2018年10月訪問日本時，安倍曾在自己位於山梨縣內別墅招待莫迪，兩人良好交情為外界周知。

不過，日本政府決定辦國葬一事在國內引發諸多爭議。近期多家日媒民調顯示，過半數日本民眾反對為安倍舉辦國葬，原因包括於法無據、政府不應出資等。

二戰前，日本國葬令規定，只有日皇夫婦、太上皇夫婦、皇子皇孫以及對國家作出重大貢獻的人，才能享受國葬殊榮。前首相伊藤博文、山縣有朋和指揮偷襲珍珠港的日軍將領山本五十六等人，都在死後獲得國葬哀榮。

二戰結束後，日本廢除國葬令，關於國葬再也沒有法理依據。不過，1967年過世的吉田茂卻破例獲得國葬，成為安倍之前二戰後唯一獲得國葬的首相。

日本政府為舉辦安倍國喪，目前以中曾根國喪的規模、經費等做為參考進行規畫，近期內閣會議將做出決定。前首相中曾根康弘的聯合喪禮，2020年10月17日在東京舉行，由內閣與自民黨合辦。這場聯合喪禮總經費約2億日圓（約146萬美元），政府約負擔半數金額。