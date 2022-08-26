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安倍維安有疏失 日本警察廳長請辭 去年9月才上任…

編譯徐榆涵／綜合25日電
日本警察廳長官中村格8月25日在記者會中宣布請辭。（美聯社）
日本警察廳長官中村格8月25日在記者會中宣布請辭。（美聯社）

日本已故首相安倍晉三7月在奈良街頭演說遭槍擊身亡，日本警備維安被指出現嚴重漏洞，日本警察廳長中村格25日在記者會上公布事件調查報告書，坦承維安有疏失，引咎請辭。

NHK報導，中村格表示，警方將從根本上重新審視警備，為了不讓事件重演，將制定新的準則，徹底改變維安方式，並表示身為警察廳長官，願意負起責任，已向國家公安委員會提出辭呈。預料中村格請辭將在26日舉行的內閣會議上獲准。

現年59歲的中村格畢業於東京大學法學部，1986年進入警察廳服務，曾在千葉縣警察局及東京都警視廳擔任搜查課長等職，歷任官房長官秘書官和警察廳次長，去年9月才被任命為警察廳長。對於安倍遇刺一事，他在上個月的記者會上曾經表示，非常嚴肅看待警方未能妥善維安，對身為警察廳長的他來說，責任相當重。

警察廳公布的調查報告說，安倍遇刺時現場維安計畫不夠完備，指揮與情報共享不充分，才會沒注意到槍手接近。

報告說，最大問題是安倍後方警戒不足，讓槍手可從後方接近。報告指維安單位在安倍演說前改變警員配置，將前方視為警戒重點，卻未共享情報，導致未派警員補位後方空檔。

另外，奈良縣警方的維安計畫草率沿襲以往，對受保護人後方危險性有所疏漏，且未部署足夠警力，也沒有載明指揮官的任務。

過去日本維安警備計畫都是交由地方警察擬訂，除了首相及國賓等人，並不會事前要求地方報告，未來都將修正。此外，日本警方也將更新維安設備，包括使用無人機從上空掌握現場狀況，及在維安對象四周設置防彈玻璃等。

奈良縣警察局25日以維安計畫及當天因應作為不夠完備為由，宣布給予七人減俸懲戒。奈良縣警察局本部長鬼塚友章也遭到警察廳減俸三個月懲戒，而鬼塚有意請辭。

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