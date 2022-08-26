不滿澳媒貶中 索羅門揚言驅逐記者 外界憂民主倒退

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞加強與中國政府的關係，並擬議修改憲法，以延後日期排定的選舉。(美聯社)

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室昨天發表聲明，指控澳洲 廣播公司（ABC）藉由散布錯誤訊息與帶偏見報導，企圖在中國和索國間製造對立。索羅門群島揚言，報導新聞「無禮且有所貶抑」的外國記者將遭禁止入境或驅逐出境。外界擔心，索羅門群島在與中國加強結盟關係的同時，已出現民主倒退現象。

索羅門總理辦公室昨發表長篇大論的聲明，矛頭指向ABC一則有關中國在索羅門群島影響力日增的報導，指這家澳洲公共媒體抱持「種族定性、種族歧視 和種族刻板印象」的心態。

聲明指出，ABC試圖誘導索國人民相信，索國政府對「非白人、非民主的政體」敞開大門，因此「不適任且腐敗」。聲明表示：「索羅門群島憲法保護索羅門群島免遭種族歧視，同時索羅門群島政府也將確保，根除種族歧視作風。」

接著聲明指出，中國的另一個大洋洲盟邦吉里巴斯共和國「過去就曾將記者驅逐出境」。

ABC調查性新聞節目「四角」（Four Corners），月初播出「太平洋俘虜：中國人的錢是怎麼買通索羅門」專題報導，探討中國如何在索國迅速建立商業和軍政紐帶，已讓索方大為不滿。日前，ABC又稱接獲消息指出，蘇嘉瓦瑞看到報導後「大發雷霆」。

ABC指出，澳洲駐索國高級專員因為此事遭索國外交部召見並警告，若澳洲政府放任媒體對索國進行「負面報導」，可能危及兩國關係。索方對此否認，稱索國外交部並非「召見」史崔翰，而是與他進行「友善討論」。

蘇嘉瓦瑞已加強與中國政府的關係，並擬議修改憲法，以延後日期排定的選舉。4次擔任總理的蘇嘉瓦瑞曾兩次遭到國會不信任表決推翻，他與台灣斷交並轉而與中國建交的決定已引起街頭抗議行動。