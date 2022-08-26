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白俄女網名將雅莎蘭卡 退出為烏克蘭募款表演賽

編譯中心╱綜合25日電
白俄羅斯女子網球名將雅莎蘭卡退出為烏克蘭募款表演賽。(歐新社)
白俄羅斯女子網球名將雅莎蘭卡退出為烏克蘭募款表演賽。(歐新社)

美國網球協會(USTA)24日表示，由於烏克蘭球員提出質疑，白俄羅斯女網名將雅莎蘭卡(Victoria Azarenka)已退出目的在為烏克蘭提供人道援助的「網球和平表演賽」(Tennis Plays for Peace Exhibition)。

據中央廣播電台報導，年度最後一項大滿貫賽美國公開賽(U.S. Open)將在29日登場。主辦單位在24日、也就是烏克蘭獨立紀念日當天，在洛杉磯路易阿姆斯壯球場(Louis Armstrong Stadium)舉辦表演賽，參加者包括世界球后波蘭女將史薇泰克(Iga Swiatek)、前球王西班牙「蠻牛」納達爾(Rafa Nadal)，以及已退役的美國球王馬克安諾(John McEnroe)等網壇名將。

報導指出，包括柯絲堤雅克(Marta Kostyuk)在內的烏克蘭球員感到不滿，因為他們未被告知或諮詢關於雅莎蘭卡參賽的事，特別是這項比賽是在烏克蘭獨立紀念日舉行。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭。在俄羅斯發動這項所謂「特別軍事行動」前幾個月，白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)以軍事演習為藉口，允許俄羅斯軍隊進入白俄，提供俄國部隊集結的場地。

美國網球協會在一份聲明中指出，「在過去的24小時內，經過與所有相關各方的仔細考慮和對話，雅莎蘭卡今晚將不會參加我們的網球和平表演賽」。

聲明中說，「雅莎蘭卡是一位強大的球員領袖，我們感謝她願意參與」，「鑒於對烏克蘭球員的敏感性以及衝突仍在持續，我們相信，這對我們來說，是正確的行動」。

據報導，雅莎蘭卡後來在推特上談到了她的退賽。她說：「永遠不要把善意姿態的影響視為理所當然。」

網球和平表演賽是由包括四大滿貫賽在內的所有7個網球管理組織主辦，已經募集了超過100萬美元的人道援助，也已經幫美國公開賽募集了超過120萬美元的烏克蘭救援資金。

比賽的門票收入將全數捐給「全球捐贈網」(GlobalGiving) 的烏克蘭賑災基金(Ukraine Crisis Relief Fund)。

由於烏克蘭戰爭，今年的溫布頓網賽(Wimbledon)禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽。但8月29日至9月11日舉行最後一場大滿貫賽美國公開賽，則允許這兩國選手參加。

烏克蘭 白俄羅斯 納達爾

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